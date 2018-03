Falta brillo en el gabinete de Quirino Ordaz

Al gobernador Quirino Ordaz Coppel su equipo lo está dejando solo, sus principales colaboradores le han fallado, peor aún, le están quedando a deber a los sinaloenses.



A todas luces los secretarios más apagados y con menos resultados son Carlos Ortega, José Jesús Gálvez, Javier Lizárraga, Osbaldo López, José Enrique Villa, Alfredo Román Messina y Juan Habermann.



El secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega, lleva récord de cambio de subsecretarios y tiene el campeonato del funcionario más burócrata. Mantiene en ruinas y sin presupuesto a la mayoría de las secretarías.



Los secretarios más grises y que ni por error se asoman afuera de sus oficinas son Osbaldo López, José Jesús Gálvez, Javier Lizárraga, José Enrique Villa y Alfredo Román Messina. Al titular de Obras Públicas no lo conocen ni en foto, en Innovación se les cae el sistema, en Desarrollo Económico hay buenos números; pero, no se ve al secretario, menos los beneficios.



Los dos más alejados de sus secretarías son Enrique Villa y Alfredo Román, ni para la foto se les ha visto supervisando escuelas o los hospitales. Ni viendo a su jefe aprenden. El mismo gobernador ha llegado de sorpresa a supervisar hospitales.



A quien no se le han dado las cosas es a Juan Enrique Habermann que tiene a los productores en las calles manifestándose. Por primera vez en la historia de la prestigiada ExpoAgro Sinaloa les tomaron hasta el presídium un nutrido grupo de productores molestos por falta de apoyos.



Otro que llegó discreto es Raúl Carrillo, un secretario tímido de bajo perfil, está en una secretaría clave, ya es hora de que salga a ver el sol y visite las comunidades.



La muestra se las ha puesto el Sistema DIF Sinaloa con eventos masivos y grandes convocatorias. Al parecer tiene poco respaldo el gobernador.



Pifia. Hasta Los Pinos cimbró la declaración del pitcher sinaloense de Grandes Ligas Roberto Osuna, quien considera que líderes del crimen organizado han ayudado más a Sinaloa que el propio gobierno.



La entrevista al ganador del Premio Nacional del Deporte 2016 rápidamente invadió los portales de periódicos de Estados Unidos, Canadá, España y México.



La forma es fondo, el beisbolista de Toronto Blue Jays lanzó una recta contra el gobierno de Sinaloa. Es conocido que ha tenido diferencias, sobre todo con los encargados del deporte en el estado.



Las pifias de los colaboradores del gobernador de Sinaloa le han cobrado facturas, hay mucho malestar en todos los sectores. Seguramente están llegando los tiempos para hacer ajustes y cambios en el gabinete, no los enroques por candidaturas.



De pasada esta declaración le pega al presidente Enrique Peña Nieto y por supuesto en tiempos electorales al partido del mandatario nacional, el PRI. Una raya más al tigre.



Memoria Política. “El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos”, Michael Jordan.