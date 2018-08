Falta de lluvias preocupa en el estado

En el mes de julio fueron pocas las lluvias que cayeron en la entidad, y lo peor del caso es que esa mínima cantidad de agua no benefició en nada a las 12 presas en Sinaloa, las cuales hasta el momento registran un 31 por ciento de su captación total, lo que hace pensar que la superficie de siembra del próximo ciclo agrícola presentaría una reducción considerable, aunque eso todavía no es un hecho, pues el mes de agosto será fundamental para que se defina todo ese tema.Está comprobado que en Sinaloa el mes de agosto es el más atractivo en lo que a presencia de lluvias se refiere, y necesitan que esa estadística se haga válida, pues el hecho de que el nivel de precipitaciones se haya caído en un 52 por ciento el mes pasado es lo que los tiene actualmente con la incertidumbre de cuánto hectareaje habrá de sembrarse el ciclo siguiente, ya que el volumen del vital líquido disponible en las presas es lo que define ese punto.La posibilidad de que se recurra al bombardeo de nubes en caso de que la situación no mejore es una medida que está latente, pero algunas organizaciones todavía lo analizan, pues aparte de ser un método costoso, ya hay antecedentes de otros años que se ha recurrido a este recurso y no ha sido tan efectivo, pues solo lluvias ligeras arrojó, las cuales en nada mejoraron el panorama.