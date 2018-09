Falta de palabra derribó el derecho a una mayor transparencia

Pregunta al aire: ¿Cree usted que personajes con la habilidad política que han demostrado los diputados locales del PRI, del PAN y del Panal se iban a poner «con Sansón a las patadas»? ¿Cree que se echarían en contra al partido que está en poder de la mayoría en el Congreso de la Unión y que a punto está de encabezar la presidencia del país, con el primer mandatario electo Andrés Manuel López Obrador?



La respuesta ya la tiene usted, sagaz lector, por lógica elemental.



No existe ni existió jamás, pues, ninguna «ley anti-Morena», como mediáticamente lo hicieron creer políticos especialistas en marketing como Roberto Cruz. Tras sus afirmaciones en ese tenor están sus propios y personalísimos intereses. El Güero Cruz, igual que logró hacerse de la voluntad de un político bisoño como Billy Chapman, alcalde electo de Ahome, espantó con el «petate del muerto» acerca de una supuesta intentona contra los futuros diputados morenistas detrás de la iniciativa de ley donde se pretendía darle la autonomía a la Auditoría Superior del Estado.



Finalmente avanzó la ignorancia y la iniciativa, que habría sido saludable para efectos de transparencia, rendición de cuentas y combate frontal a la corrupción, fue rechazada tras el rompimiento de un acuerdo previo por parte de los diputados de Morena en la Junta de Coordinación Política.



El propio coordinador de la bancada morenista, Jesús Baltazar Rendón Sánchez, reconoció que él y su compañero de partido en el Congreso faltaron a su palabra, es decir, al acuerdo establecido con la Jucopo. Según dijo, tomaron esa decisión al ver la votación del resto de los legisladores; allí supieron que la iniciativa no podría pasar, y finalmente decidieron votar en contra. Ello, pese a que el acuerdo previo era abstenerse de votar, como bien lo recalcó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Víctor Godoy Angulo.



«La verdad, es que es cierto», reconoció, sin más, Baltazar Rendón. Qué cuadro tan patético representa ser hombre y no tener palabra de honor, ¿no le parece?



Lo cierto es que el origen, discusión y votación de este proyecto (decisión estricta del Poder Legislativo) buscaba fortalecer en su operatividad y facultades a la Auditoría Superior del Estado. Una verdadera lástima para los sinaloenses que no se haya logrado «aterrizarla». Porque el principal afectado es el ciudadano que demanda mayor claridad en el ejercicio del dinero de nuestros impuestos.



VOLUNTAD DE AYUDAR. El tenaz, gigantesco y admirable trabajo que realiza la señora Rosy Fuentes de Ordaz al frente del Sistema estatal DIF recibió un espaldarazo fundamental ayer, con la firma de un convenio entre Gobierno del Estado y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en todo el estado.



El acuerdo se orienta a destinar recursos económicos a obras, proyectos y programas sociales que buscan ayudar a los sectores vulnerables de la sociedad. Fue signado por el gobernador Ordaz Coppel y por los líderes de CMIC, Héctor Alfonso Torres Galicia, presidente de la Delegación Sinaloa Centro; Luis Ernesto Martínez Garibaldi, dirigente de la Delegación Norte; y Roberto Andrade Limón, quien encabeza la Delegación Sur. En calidad de testigo de honor, formó parte de esta ceremonia la señora Rosy Fuentes.



El gobernador agradeció la voluntad de los constructores sinaloenses en pro de las mejores causas del estado, puesto que, a partir de ahora, donarán al DIF un porcentaje de las ganancias que obtengan por las obras públicas que les sean adjudicadas. Estos recursos irán directamente a la ayuda de los grupos vulnerables y marginados de Sinaloa.



Entre las obras que serán apoyadas con este convenio figura la construcción de los Centros de Autismo, y de Ciegos y Débiles Visuales, que operará el DIF como parte de su estrategia de auxilio social a quienes más lo necesitan. Enhorabuena.