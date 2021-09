Falta de tacto y evidente limitación del Químico expone tema del DIF

Leña a la hoguera. Sus limitaciones son evidentes. Y su falto de tacto al tocar temas importantes es manifiesta. Nos referimos al alcalde Luis Guillermo Benítez. Mira que declarar que “en su Gobierno todos son sustituibles”. Hasta aquí nada novedoso. Pero mencionar el nombre de su compañera Gabriela Peña Chico es una rudeza y falta de respeto hacia la señora. El Químico sabe, porque es una versión que corre de boca en boca por todos los rincones del Palacio Municipal, que Peña Chico ya no volverá a la Presidencia del DIF municipal. Y con las declaraciones del Químico, lo único que provoca es que se desaten con mayor fuerza las especulaciones. Si fuera cierta esa versión, lo prudente, lo correcto, es esperar que la señora Peña Chico sea quien dé a conocer su postura. Su versión. Por muchas semanas, el tema ha corrido por todos los rumbos. La más preocupada, y se evidencia, es la señora. Ya en su informe al frente del DIF Municipal su discurso sonó a despedida. Pero lo hizo de una forma inteligente. Cosa contraria la de su compañero. Que como siempre resulta el más burdo. El tiempo es quien acomoda las cosas y se habrá de conocer la verdad. Lo cierto es que a la señora Peña Chico es a quien le corresponde abordar el tema. Y no el Químico, porque está visto que el respeto no lo caracteriza y mucho menos su capacidad.

Familiares de funcionarios quieren sindicalizarse. En la entrevista concedida por la síndica procuradora Elsa Bojórquez a la compañera Blanca Regalado, da cuenta de las piedras en el camino que le pusieron en esta Administración y la forma en que afrontó todos esos problemas. Bojórquez, sin duda, destaca por ser la primera síndica procuradora que cuestionó con documentos el uso indebido de los recursos y los abusos cometidos por la Administración que encabeza Luis Guillermo Benítez. Uno de los primeros escándalos que ventiló públicamente la síndica procuradora fue la existencia de 33 familiares de funcionarios cobrando en el municipio. El evidente nepotismo quedó al descubierto. Y algunos salieron. Pero otros continuaron. ¿Y qué creen? Pues hoy pretenden sindicalizarse. Que les den una base para permanecer por siempre cobrando en el Ayuntamiento. Quieren desplazar a trabajadores que tienen muchos años laborando y en espera de una oportunidad para alcanzar una plaza. Aquí habrá que seguir de cerca la actitud que asuma el Sindicato de Trabajadores al Servicio del municipio. La valiente actitud que asumió en esta Administración la síndica procuradora Elsa Bojórquez deberá de ser reconocida por el gobernador electo, Rubén Rocha Moya. No se puede desperdiciar un cuadro así de valioso.

Proyecto por aterrizar. Las autoridades federales de Turismo y el rector de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, Julio César Ramos Robledo, están a punto de concluir para la aplicación de un ambicioso proyecto de turismo ecológico y de amantes de la naturaleza. Este proyecto permitiría que estudiantes escuinapenses se integren en esas acciones y se aprovechen los recursos naturales que se tienen en la región del sur de Sinaloa. El proyecto ya va muy avanzado y cuenta con el interés total de las autoridades de Turismo federal. Es cuestión de días para que se conozca a detalle lo que significará este proyecto para la comunidad universitaria de Escuinapa. Se sabe que ya se han sostenido una serie de encuentros y que se han elaborados propuestas. De concretarse, será, sin duda, un nuevo detonante para el turismo de naturaleza en la zona sur, particularmente de Escuinapa.