Falta la respuesta por escrito  

audima

Dicen que el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, se mostró ayer sorprendido de los señalamientos en su contra de que ignora a las mujeres policías que acusaron de acoso sexual a mandos de la corporación, caso que reventó la agente Dignora Valdez. Y es que la asesora legal Victoria Herrera Montaño reveló que Vargas Landeros no les ha respondido pese a casi dos meses de que le entregaron un oficio para que atrajera el caso que está en la Comisión de Honor y Justicia porque no confían en los funcionarios de esta. Como el caso revivió, el alcalde contestó que las puertas de la Presidencia están abiertas para la policía Dignora Valdez y de que varios de su gabinete la han atendido. Además, que él no tiene facultades para atraer el caso, sino que es la Comisión de Honor y Justicia de la corporación, que es donde está el procedimiento. Algunos señalan que eso es lo que les hubiera contestado por escrito desde hace mucho a la policía y activista social para no dejar ninguna rendija abierta. Incluso, Vargas Landeros ayer dio respuesta pública, pero le falta por escrito.

Que a Gerardo Vargas y a Jaime Montes también los van a quitar del camino rumbo al 2024, según dijo el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, tras entregar a la Comisión Instructora del Congreso del Estado la respuesta en el juicio político que se le sigue por no acatar la ley. Algunos consideran que esa postura del alcalde de Culiacán son “patadas de ahogado” porque ya se le hace que lo destituyen. Además, que quiere revolver el agua metiendo a otros actores políticos en el caso. Por lo pronto, se habla de que a Vargas y Montes ni los movió eso.

Vaya declaraciones que hizo la líder del colectivo Rastreadoras de El Fuerte, Mirna Nereyda Medina Quiñónez, en el marco del Día de las Madres: que para ellas, que tienen algún hijo desaparecido o que lo encontraron sin vida, no es para festejar. Es estremecedora la revelación de que en ocho años de formada la organización tienen un padrón de 2 mil 500 desaparecidos. Y sigue la cuenta porque aseguró que esto se sigue dando y que saben que muchos policías son quienes desaparecen a los jóvenes. Por eso se simula que se investiga y se ha quedado mucho a deber. Casi por nada Mirna ha sido reconocida por organizaciones de la sociedad civil y hasta de gobierno, como ocurrió recientemente por el Congreso del Estado.

Hasta las oficinas de la sepyc en Culiacán se fueron los maestros, trabajadores y director de la Escuela Preparatoria Felipe Bachomo, Charay, El Fuerte, para exigir el pago por sus servicios. Incluso, para defender a la institución que a como se están portando los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y Cultura consideran que tienen la intención de cerrarla. En días pasados, el director de la escuela, Julio Bacasegua, había hecho público el problema sin recibir ninguna respuesta de funcionarios de la SEPyC, por lo que se fueron a la acción. Hicieron ruido en Culiacán. No son los únicos: en esa misma situación está la escuela Rafael Ramírez, de Culiacán, y pues también se unieron al movimiento. La unión hace la fuerza.