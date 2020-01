Falta mayor atención en Obras Públicas en Concordia

En Concordia, al alcalde Felipe Garzón se le sigue haciendo bolas el engrudo en materia de obra pública. No solo la regeneración urbanística del Centro Histórico se lleva con lentitud y deficiencias, sino que lo mismo sucede con los trabajos de drenaje y agua en las comunidades rurales donde los vecinos se quejan de que las obras mantienen las calles convertidas en lodazales. Al presidente no le vendría mal un refuerzo en el departamento de Inspección. Así que, si le interesa un empleo en el Ayuntamiento, échele una llamada al (694) 968 0002.

> Candiles

En el Pueblo Mágico de Mocorito andan muy preocupados por la raza que llega a visitarlos, para que tengan buena comida y que los girasoles estén muy grandes, y, si no hay girasoles, que haya otra flor, al menos que estén muy bien atendidos, pero se les olvida la atención de los ciudadanos, por lo que necesitan candiles que les permitan iluminar a la gente del pueblo, y no solo ser candiles de la calle. Así que, si tiene un farolito, una cachimba o, aunque sea, un foco de mano que le ofrezca al señor alcalde Guillermo Galindo, llámele al fon (673) 735 0275 y ofrézcale una buena promoción, pa que le eche una iluminada a los adultos mayores o discapacitados que van a la presidencia a realizar un pago y nomás no tienen accesos adecuados para ellos.

> Limpia de basurero clandestinos

Necesitas terapia ocupacional y no sabes qué hacer, la dirección de Servicios Públicos en Guasave te tiene una solución, en la que además saldrás ganando unos pesitos extras; lo que necesitas hacer es limpiar las zonas que están siendo utilizadas como basureros clandestinos debido a las broncas que se tienen en la recolección de basura. Se te proporcionará el traslado. Si te interesa, échale la llamada al mero mero del departamento, Rolando Gálvez, al teléfono (686) 872 2452.

> Carencia en camillas

La que se ha visto afectada por la falta de recursos es la Cruz Roja Mexicana, esto por la falta de camillas en el IMSS. Las unidades tienen que esperar hasta más de dos horas para que los pacientes trasladados les den camillas en el Seguro Social y devuelvan la que pertenece a la ambulancia. Paramédicos señalan que se pierde tiempo, se gasta gasolina y afecta a otras urgencias que salen, ya que no se pueden atender a tiempo porque las unidades están paradas en los hospitales públicos. Si usted ha sido testigo de dicha situación y quiere recalcar lo que dicen los paramédicos, llame al fon (667) 712 5800, para que el delegado del IMSS, Javier Lizárraga, esté al tanto y busque una solución al problema.

> ¡Auxilio!

La raza que vive en la comunidad de San Pedro, en el municipio de Choix, anda viendo cómo le puede hacer pa que las autoridades de la comuna volteen a verlos. No saben si poner un montón de chicharras y hacerlas sonar cuando pasen los chacas o ya de a tiro colocarse ellos mismos a la orilla del camino pa echarles el grito y decirles todas las necesidades que tienen pa que les hagan caso con las más urgentes, y es que quieren drenaje sanitario porque usan letrinas, no tienen alumbrado público y las calles están como pa llorar. Ahí si puede, échele el fonazo al mero mero del municipio sierreño, Omar Gill Santini, al (669) 886 6004, pa que diga cuál es la estrategia que mejor le funciona pa que su gente atienda a los sanpedrenses.