Falta orden en bancos Bienestar

La capacidad de los bancos del Bienestar está muy debajo de las expectativas que ha prometido el titular del Ejecutivo federal, y así quedó evidenciado este lunes cuando por la calle Obregón cientos de personas se aglomeraron para intentar de cobrar las becas Benito Juárez para sus hijos, pues coincidieron con adultos mayores y personas discapacidades que intentaban hacer lo propio, pero el inmueble y su capacidad operativa se vio completamente superada.

Y no se trata de exigirle a una sucursal que tenga capacidad de atender a 5 mil personas en un día, sino de implementar la logística necesaria para que no sean solo 50 como se pretendía, pues esa cantidad es insignificante y no haría redituable ninguna inversión.

A nivel nacional se prevé construir alrededor de 2 mil 600 bancos, pero actualmente hay alrededor de 400 en operación, de acuerdo con el propio gobierno federal, pero más allá del número de sucursales, deben mejorar su logística y su coordinación con la dependencia, pues no es posible que los beneficiarios cuando lo ideal sería que la Secretaría del Bienestar programara los días de pagos en orden alfabético, algo similar a las campañas de aplicación de vacunas.

En Topolobampo abrirá uno. A ver cómo está el servicio.