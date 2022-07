Falta poner un hasta aquí a camioneros

Orden. Urge que pongan orden en el transporte urbano. Hay operadores que ya no usan el cubrebocas y tampoco lo exigen a los pasajeros. Además, siguen hablando por celular mientras conducen. Y por si fuera poco, el estéreo a todo volumen. En un camión de la ruta Hogar del Pescador, con el número 20156, los pasajeros le hacía la parada al camionero y ni se enteraba. El recién nombrado director de Vialidad y Transportes en Mazatlán, Jesús Ernesto Sandoval Landeros, tiene una gran tarea, cumplió una semana al frente de la dependencia, pero todavía no se han visto operativos.

PROTECCIÓN para “El Químico” observa el líder del MASS, Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, ante la reunión que tuvo con el gobernador Rubén Rocha Moya. Para Gutiérrez Sánchez es lamentable que Rocha tenga este acercamiento pues no ayuda en nada a Mazatlán ya que Benítez Torres no ha sido empático con las personas de escasos recursos. Estimó que sí puede estar protegido, aunque espera que no sea por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Pese a todos los escándalos que envuelven al “Químico”, el mandatario estatal no toma cartas en el asunto, y si no lo hace, podrán señalarse hasta partícipes de esos asuntos, por lo que ahora los mazatlecos tendrán que exigir justicia. El dirigente del MASS ya presentó una demanda en contra del “Químico” ante el Congreso del Estado pero no han tenido resultados, pese a los llamados que ha hecho al gobernador Rubén Rocha y el presidente del Congreso, Feliciano Castro, para que actúen, pues pareciera no interesarles.

NO TIENE qué reconocer nada, dice el director de Cultura, pese a las declaraciones de regidores y del mismo alcalde respecto que esa paramunicipal atraviesa por un difícil momento. Poco parece interesarle a José Ángel Tostado Quevedo la supuesta crisis que tiene el instituto, que dicho sea de paso, se le brindó un presupuesto de 120 millones de pesos, nada más. Ahora la excusa es que se elevaron los precios porque el gobernador autorizó hasta tres días antes de la fecha, como si no hubieran planeado todo desde antes de saber la noticia. Otro problemita que tiene Tostado es que no ha entregado los informes del carnaval. ¿A qué le tendrá miedo el funcionario? Aunque él jura que todo está en orden, el presidente de Mazatlán ya lo defendió cuando se le cuestionó al respecto y dijo su repetida frase: “Todo está en transparencia”. Lo que desconoce, o no quiere reconocer el alcalde, es que es una obligación rendir cuentas. Los mismos regidores lo han mencionado. Tan es así, que los 12 ediles firmaron.

LOS QUE ENTRENARON un programa de “MZT.V” son empleados del Ayuntamiento de Mazatlán. Ayer fue la primer emisión. Este programa se transmitió a través de la página de Facebook del Ayuntamiento de Mazatlán. Por supuesto, plasmaron todo lo “bueno y bonito” que hace el gobierno encabezado por el “Químico”. La conductora del mzt.v fue la directora de comunicación, Perla Guzmán, la misma que ni saluda a los medios ni da ni los buenos días.