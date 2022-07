¿Familia dónde está?

Hola, espero que estés bien, me da mucho gusto saludarte después de haber pasado otra semana más. Como siempre espero que estés bien, que todo haya salido bien durante esta semana o que por lo menos goces de una buena salud, si así lo es y si no lo único que me queda por decirte es que ánimo y no hay más que hacer.

Durante la semana tuve que pasar por un inconveniente familiar por el cual estuve dentro de un hospital haciendo guardia mientras realizaba cuidados para con mi abuela, pero lo que te vengo a decir no es en particular un caso mío, sino que es el caso que me tocó presenciar de otra persona, por lo mismo reservo muchas de las cosas privadas de la persona. Todo empezó el miércoles, cuando tuve que quedarme a cuidar de mi nana, posterior a habérsele realizado una cirugía, la familia tuvo que estar rentando un cuarto para que nos quedáramos los que estábamos cuidando mientras hacíamos guardia, para poder descansar. Fue cuando escuché la historia de un señor que estaba pasando por un problema cardiaco y que se le necesitaba colocar un marcapasos en el corazón, la cirugía salió todo bien y todo apuntaba a ser correcto que el señor pronto iba a ser dado de alta, pero una noche empezó a tener mucho vómito, por lo cual durante la madrugada se le hizo una endoscopia para poder conocer por qué o la causa, mejor dicho, siendo encontrado un cáncer en una avanzada fase, posiblemente fuese terminal. El único hijo que estaba ahí cuidándolo se encontraba devastado y me platicó que tenía más de una semana cuidando a su papá, que ya había vendido una motocicleta y se encontraba muy triste. Me platicó que por los días contrataba una enfermera para que cuidara de su padre y él se encargaba toda la noche de velar, qué difícil situación verdad. Me contó que estaba contactando a toda la familia, se encontraba algo triste y como no podría estarlo.

MUCHAS veces cuando las personas están hospitalizadas nos da miedo ir a verlas o en otras ocasiones somos muy egoístas, qué nos importa más lo que hacemos nosotros mismos, que no nos ponemos a pensar en aquellos que están en el hospital, que sufren desvelos, que no tienen todas las condiciones adecuadas o que pasan muchas veces por crisis. Lo único que te puedo decir es que deberíamos de ser más empáticos con aquellos que están adentro de estas situaciones, no nos cuesta nada apoyar un día, o dar en dado caso dinero para cualquier gasto que sea necesario. Te hago esta pregunta ¿cómo te gustaría que fuera tu familia cuando tú estés hospitalizado?. ¿te gustaría ser tratado igual que como tú lo haces muchas veces? Esto solo te lo digo para reflexionar al final de cuentas cada persona hace lo que quiere, ¿verdad?, pero es muy triste que no podemos ser más empáticos con todos los demás, no escribo esto en forma de reclamo, solo te lo escribo para que reflexionemos juntos y a la siguiente vez que veamos que alguien está pasando por una situación así lo apoyemos sea con dinero, sea con comida, sea con ayudar a cuidar como sea, pero hay que ayudar.