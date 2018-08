Fantasías en el futbol

Las fantasías en los futbolistas de la Liga Diamante-Platino. Suelen darse en su desespero por jugar. A cada paso en el encuentro con algún jugador de esta categoría la pregunta obligada es: ¡Cuándo empezamos! Ellos, como Gabino Barrera. No entienden razones, pues quieren patear el balón. Pero las altas temperaturas, las inclemencias del Sol, los fuertes calores, son el principal impedimento. Y se vienen dando propuestas de diferente índole. Ahí está el de que se reduzcan espacios y se juegue como un futbol uruguayo. En la mitad de la cancha, dicen. Pero las protestas no se hacen esperar. A la mayoría no le cuadra esa opinión. Otros que al ser la categoría mayor, se programen los encuentros por la noche. Muchos no verían el balón, aseguran. Existe un interés de que se haga solamente un torneo al año. Esto sería tomando en cuenta el clima y los meses de menor calor. Podría arrancar en octubre y jugarse cinco o seis meses a lo sumo.Y a propósito de charfos, banyus, quichiflis, -traducción- “El beso en España lo lleva la hembra, y aquí, quién lo lleva”. ¡Ai´sí! En categorías inferiores ya han tomado cartas en el asunto. La Primera Fuerza, Superveteranos, Máster, etcétera, juegan por las noches. Precisamente, sacándole la vuelta al “calorón”. También está contemplado lo de las edades. En algunas juegan “mita y mita”, de más temprana edad y otros mayores. Y así van dejando cupo a los futbolistas que vienen empujando.