Sombras del pasado no favorecen a Ortiz y AR

LAS SOMBRAS del tormentoso pasado de los esteroides, no favorecen las candidaturas de dos principales figuras, que por primera ocasión, aparecerán en las boletas para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown. Hablamos de David Ortiz y Alex Rodríguez. DE ACUERDO a sus brillantes carreras de 20 años en las mayores, no tendrían problemas para ingresar al pabellón sagrado en su primera nominación. Ortiz está respaldado con tres títulos de Serie Mundial con Boston, 541 cuadrangulares, 1768 carreras impulsadas, 10 invitaciones al juego de estrellas y 7 bat de plata. De Rodríguez, su carta más sólida, 696 jonrones, la cuarta cifra historia de todos los tiempos. SIN EMBARGO, sobre ellos ronda el fantasma de la eliminación. De mantenerse firme la dureza de los 401 especialistas, se generan muchas dudas del acceso al salón sagrado de estos dominicanos. Circula información, que en el caso del Big Papi, aparece en la lista del famoso informe del senador Estadounidense, George Mitchel, que involucra a 89 peloteros que utilizaron sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento. TAMBIÉN EL influyente diario, New York Times, toca al bateador designado, al afirmar que dio positivo en pruebas en 2003. Ortiz quedó en publicar resultado de pruebas que lo desvinculaban en esta acusación. Nunca lo hizo. Ahora aparecen dudas, aunque el comisionado de MLB, Rob Manfred, se ha mantenido indiferente. DEL CASO DE ALEX, la situación es más compleja, porque fue castigado toda la campaña del 2014, al comprobarse que fue parte del escándalo biogénesis, que lo identificó como aliado de ingerir esteroides. No olvidar que los escritores, se han mantenido inflexibles con su postura, de no permitir el acceso a la inmortalidad a grandes figuras del diamante, como Sammy Sosa, Rogers, Clemens, Curt Schilling, Manny Ramírez y el mejor jonronero de la historia, Barry Bonds. ES FACTIBLE QUE el exitoso bateador designado de Medias Rojas, aproveche la idolatría de muchos, figura querida, que tiene espacios abiertos en medios de comunicación como analista. Puede romper la retórica. Sin embargo, las dudas se incrementan, si será favorecido en las votaciones, por quienes, no han doblado las manos con aquellos que han sido acusados en los últimos tiempos.TAMPA BAY, considerado organización de bajo perfil financiero, ha sorprendido en esta temporada baja, al amarrar por 12 años al campo corto, Wander Franco, a cambio de 233 millones de dólares. Un dominicano, explosivo, que, a sus 20 años, decide quedar en la organización que ha sido la más productiva en los últimos cinco años. Se ha cuestionado si acertó en este m movimiento o perdió la posibilidad de ganar más dólares. Comparto opinión de los expertos, que hizo bien. Nadie sabe qué puede ocurrir a mediano o largo plazo. Los tiempos cambian rápidamente y es mejor asegurar su futuro inmediato, que mantenerse en la incertidumbre de lesiones o bajas de juego. Vaya usted a saber. POR LO PRONTO, mantarrayas asegura a un peloterazo que, con solo 70 partidos, convenció a los dueños de Florida, a sacar la chequera. Otro latino millonario, que se une Fernando Tatis, Francisco Lindor y Ronald Acuña.