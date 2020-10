Julio César Urías, va por su consagración

JULIO CÉSAR URÍAS, de momento, acapara reflectores. El relevo impecable del séptimo y último juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional frente a los Bravos lo tienen en la estratosfera de Ligas Mayores. Envió, directo y sin escala, a Dodgers de Los Ángeles a la Serie Mundial, que inició ayer frente a Mantarrayas de Tampa Bay en Arlington, Texas.

EL ZURDO DE LA Higuerita se colocó en la antesala de su consagración. A un paso de conquistar la Serie Mundial y dejar claro al manager Dave Roberts que, a pesar de su desconfianza, en las tareas encomendadas, desde abridor, relevo intermedio, preparador o cerrador, como lo hizo en el séptimo juego, al retirar las últimas tres entradas perfectas, para remontada increíble ante Bravos, que se sentían con boleto al Clásico de Otoño en sus bolsillos.

A PESAR DE este espléndido trabajo, Urías no ha sido confirmado para abrir juego. Roberts destapó al inseguro Clayton Kershaw para el primer juego, que inició ayer. Para el segundo, no tiene asegurado a nadie. Va con Walker Buehler en el tercero. Y en cuarto duelo, tampoco tiene firme a nadie. Las cartas que restan son Brusdare Greterol y Tony Gonsolin. Del relevo, no pregunte, no hay brazo confiable, porque Joe Kelly, Kenley Jensen, Pedro Báez, Dylan Floro y Blake Treiner, todos, no garantizan nada.

UN BRAZO, que puede ser sorpresa, Víctor González. El nayarita, en calidad de novato, ha sacado la cara, no ha desentonado y puede ser arma secreta. Ojalá que reciba oportunidad en Serie Mundial. Sería la cereza en el pastel para este chamaco.

CON TODO ESTO, es factible que Julio César siga de relevo. Puede hacer el trabajo, pero en lo personal, me inclino por verlo de abridor. Con cinco años en la gran carpa, marca de 12-7, 232 ponches y 3.20 de efectividad, ya demostró que tiene nervios de acero para afrontar compromiso de esta magnitud: la Serie Mundial. En esta recortada temporada, tiene marca perfecta de 3-0 y un triunfo que le quitó Roberts al no dejarlo terminar la quinta entrada con ventaja. Esta campaña lanzo 11 juegos y fue clave en la campaña de Los Dodgers, el mejor equipo con 43 triunfos.

EL ZURDO DE LOS guindas, que superó a la leyenda Fernando Valenzuela, con seis triunfos en playoffs. Primer mexicano con dos Series Mundiales, es el hombre del momento en México e incluso suena de candidato a Premio Nacional del Deporte. Sin embargo, falta redondear su trabajo, cincelarlo ante Tampa Bay y conquistar la corona, escondida desde 1988.

RÁPIDO, recordamos a otros mexicanos en Series Mundiales: Roberto Ávila, Cleveland 1954; Horacio Piña, Oakland 1973; Enrique Romo, Piratas 1979; Fernando Valenzuela, Dodgers 1981; Aurelio Rodríguez, Yanquis 1981; Aurelio Lopez, Detroit 1984; Jorge Orta, Kansas 1985; Erubiel Durazo, Arizona, 2001; Benjamín Gil, Angelinos 2002; Karim García, Yanquis 2003; Alfredo Aceves, Yanquis 2009; Jaime García, San Luis 2011; Fernando Salas, San Luis 2011; Julio Cesar Urías, Dodgers 2018 y 2020; Roberto Osuna, Astros 2019; José Urquidy, Houston 2019; y Víctor Gonzalez, Dodgers 2020.