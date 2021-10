EN MANOS DE URQUIDY Y URÍAS, ASTROS Y DODGERS

SEMANA DE TENSIÓN no apta para cardiacos, será la que viviremos en la continuación de las series de campeonato de Grandes Ligas. Después de dos semanas sin actividad, por fin, el mánager de Houston, Dusty Baker, se acordó de José Urquidy. Lo anunció para lanzar este lunes, el tercero de la batalla contra Boston, en el mismo estadio mítico Fenway Park. Por su lado, Dave Roberts, que tiene convertido en rompecabezas su staff de pitcheo, al menos planea darle la bola a Julio César Urías, el miércoles, para el cuarto de la serie ante los Bravos de Atlanta en Los Ángeles. Para el tercero, el martes, tiene contemplado a Walker Buehler.

VERDADERAMENTE es un privilegio de ver en postemporada a dos aztecas, como en su tiempo, paralizaron el país, Fernando Valenzuela con los mismos Esquivadores y Teddy Higuera con Milwaukee. Ahora, Urquidy y Urías pretenden mantener vigentes a sus planteles, en ruta a la serie mundial.

ASTROS, que dividió triunfos en las dos primeras combinaciones en su casa, dejará este lunes en manos de Urquidy el tercer duelo. El Mazatleco, afectado por lesiones, alcanzo a ganar 8 juegos por 3 descalabros en temporada regular. No es improvisado en este tipo de contiendas. Tiene cuatro duelos de playoffs e incluso ganó un partido en la serie mundial del 2018.

“CONFIAMOS PLENAMENTE en su brazo -dijo el piloto texano-. Su brazo está descansado, tiene quince días sin tirar, posee talento y argumentos para cumplir una buena actuación”, afirmó el veterano piloto de Astros.

DE JULIO CÉSAR que decir. Todos sabemos de su capacidad, mas no de las intenciones del mánager Dave Roberts, que, a su estilo, suele sepultar cualquier plan, para aplicar sus estrategias y corazonadas. Se ha vuelto adicto a diseñar su pitcheo con bullpen. Utilizar abridores falsos como Corey Knebel y quitar la bola de las manos a su máxima carta, Urías, como sucedió en el quinto juego de la serie divisional ante San Francisco. Afortunadamente, ganaron para avanzar a la serie de campeonato de la Liga Nacional.

LO IDEAL para todos nosotros, es que Urquidy y Urías lleguen a la serie mundial, sería fantástico, especialmente, que puedan enfrentarse en duelo de abridores. Se vale soñar, por qué no. Claro que se puede. Por lo pronto, hay que apostar que no haya cambios de última hora y que se mantengan sanos los sinaloenses.

POR RUMBOS de la Liga Mexicana del Pacífico, al jugarse las tres primeras series de la temporada regular, causa sorpresa, que el aparentemente débil equipo de Navojoa, sea el líder de la justa, al triunfar en las tres combinaciones, luego de perder los dos inaugurales ante Ciudad Obregón. Se ha sentido la mano del nuevo mánager, Matías Carrillo, que tiene la encomienda de regresar a la tribu a la postemporada y por qué no, dar el campanazo. Aquí en casa, la afición espera con paciencia el repunte de Tomateros de Culiacán, que antes de escribir estas líneas, buscaba ganar su primera serie ante Hermosillo.