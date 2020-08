A puerta cerrada y en el estadio, pretemporada

LA PRETEMPORADA de Tomateros de Culiacán para la próxima campaña de la Liga Mexicana del Pacífico cambiará de escenario. No será el complejo de Japac, los trabajos se trasladan al estadio Nación Guinda y a puerta cerrada, a partir del primero de septiembre entrante. Mario Valdez, gerente deportivo, abundó que el mánager Benjamín Gil estará desde el primer día, para llegar en óptimas condiciones a octubre en busca del bicampeonato y el decimotercer cetro. LA PRIMERA semana será con catchers y lanzadores, y el resto de los invitados reportarán la segunda semana del mes patrio.

LA PANDEMIA y los protocolos para elevar protección de jugadores, cuerpo técnico, aficionados, personal de campo y administrativos será prioridad guinda. Sobre publicaciones de Rico Noel, que no ha tenido comunicación con nadie, el dirigente guinda precisó: “Estamos en pláticas con cada uno de los jugadores. Todos tendrán su tiempo. Rico está en nuestros planes que sea uno de los tres extranjeros. No tendremos cuarto importado de protección.” “Ya conocemos como es Rico”, apuntó Super-Mario.

EN CUANTO a negociaciones con peloteros nacionales, Valdez Avelar dejó en claro que a nadie se le ha enviado contrato. Unos han solicitado más tiempo para analizar propuesta, consultarán con la familia, especialmente por riesgos del COVID-19. De momento, trabajan a fondo y en espera del calendario de juegos. La idea es empezar bien armados y preparados para cubrir eventualidades.

PROFUNDO dolor causó en el medio beisbolero el fallecimiento del legendario expelotero Gilberto Villarreal Solís. Lo tratamos por treinta años, especialmente durante su paso como entrenador de la UAS. Tipo agradable, que siempre platicaba de infinidad de anécdotas, con eterna sonrisa. Lo recordamos por su rico historial como soporte del beisbol de la Costa del Pacífico, el primer bat de Tacuarineros de Culiacán en la romántica Liga de la Costa del Pacífico en 1945 con sede en el estadio universitario. Gilillo también estuvo en el line-up guinda en la inauguración del estadio Ángel Flores en 1948.

RECUERDO una anécdota personal. Cuando trabajamos en la Dirección de Deportes de la UAS, Gilillo era mánager del equipo en la Liga Magisterial Universitaria, de las pocas ocasiones que me animé a jugar beisbol. El caso es que llegamos a la final en CU, perdíamos por una carrera, dos outs, novena entrada, corredores en primera y segunda. Me toca batear. Pide tiempo, deja el cajón de coach de tercera, y me dice en corto, “Negris, ocupamos ganar”. Le contesto ilusionado: “Tenme fe. Sabré responder”. Y enseguida me dijo tajante: “Espera, voy a batear por ti”.

ACEPTÉ RESIGNADO la orden. Ni hablar, le entregue el bat, lo dominaron con rola a tercera. Al llegar a la caseta, le dije riéndome: “Fallaste, veterano”. Volteo, me miró y contestó: “No todo el tiempo puedo producir”. Y todos soltaron la carcajada. Ahora estará en el cielo con otro áureo de clase premier, el inmortal Tomás “Piyuyo” Arroyo.

ME DIO GUSTO saludar y platicar a la distancia con uno de los directivos del beisbol con mayor carisma y profesionalismo, Luis Carlos Jofroy. Lo recordamos con aprecio a su paso por varios clubes, entre ellos Mazatlán, Guasave y Culiacán. Lo mejor, disfruta la vida junto a su esposa en Guaymas y están al cien. ¡Qué va!