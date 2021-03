Angelinos, Mariachis y el Tri, en la mira de Gil

TUVE LA oportunidad de platicar largo y tendido con Benjamín Gil Aguilar para conocer sus proyecciones a corto y mediano plazo de su exitosa carrera como mánager. Desde Dallas, Texas, donde atiende negocio familiar, el Matador se ha propuesto consolidar su carrera en México y dar el gran salto a dirigir en Estados Unidos si recibe oportunidad de Los Angelinos de Anaheim. Joe Maddon, el piloto de Serafines, lo atendió; sabe lo que ha hecho en LMP y prometió abrirle paso el año entrante en las Menores.

EL MÁNAGER de Tomateros no ocultó intenciones por el tricampeonato de la Liga Mexicana del Pacífico. “Desde que viajamos a la Serie del Caribe en Mazatlán, ya trabajamos en planear para conservar corona invernal, un tercer título en fila, el décimo cuarto de los guindas y el quinto en mi carrera personal”, apuntó lleno de optimismo.

SOBRE LA planeación, estableció que los ajustes van en función de imponderables que se presenten. Por ejemplo, saber cuáles jugadores vendrán condicionados, otros que no reciban permiso, los que asciendan a las Mayores, como el posible caso de Alberto Baldonado, con Nacionales de Washington. Quizá no regrese y, por ende, tendría que buscar nuevo cerrador. Otro punto a analizar es conocer si mantendrán tres extranjeros o regresan seis y, con base en estas disposiciones, se reestructura el proyecto 2021-2022.

TOCAMOS el tema de Rico Noel, el polémico jardinero central que se negó a jugar la campaña anterior, por rechazar condiciones salariales. Para Benjamín, le gustaría tenerlo de nuevo, pero tiene que valorarse con la directiva, porque sus reacciones en redes sociales no fueron cordiales.

LO QUE sí pretende el piloto guinda es mantener la base nacional, que tiene a peloteros jóvenes interesantes, como Alexis Wilson, que mostró su grandeza en la receptoría para constituirse junto con Alí Solís, los mejores de México. Otros que han madurado y los de experiencia, como Efrén Navarro, Ramiro Peña y Guadalupe Chávez, sostén de los últimos cetros de casa.

GIL HA CONSEGUIDO todo a su paso de 19 años en Liga Mexicana del Pacífico, Liga Mexicana de Beisbol y Grandes Ligas. Cuatro cetros como jugador en LMP, dos en Serie del Caribe y cuatro de mánager en cinco años con Tomateros de Culiacán. En la LMB trabajó siete campañas, con una diadema con Sultanes de Monterrey. En las mayores se mantuvo ocho años, divididos en Texas y Anaheim, adornado con corona de Serie Mundial en 2002 con Angelinos.

FALTA A BENJAMÍN GIL el título de mánager en Serie del Caribe. ¿Qué ha pasado? “De este punto, te puedo decir que me han criticado, lo acepto, pero quiero aclarar que, con excepción del clásico del 2018 en Guadalajara —donde jugamos como si fuéramos visita—, se fracasó. En los otros tres compromisos nos hemos quedado en la orilla. Ha faltado un batazo a la hora cero. Una equivocación en un pitcheo en Mazatlán ante Puerto Rico costó el juego y la eliminación en semifinal. No me quita el sueño triunfar en el Caribe. Claro que me gustaría, pero se tienen que combinar muchas cosas para ganar un torneo de exhibición de una semana, con jugadores foráneos. Nuestro proyecto se concentra en la LMP y ahí hemos triunfado. Lo seguiremos intentando, hasta conseguirlo”.

REFERENTE a los rumores que dirigirá a Mariachis de Guadalajara en la LMB, aceptó que ha tenido pláticas, no han llegado a ningún arreglo. Si lo llaman y hay condiciones adecuadas, está listo, no se descarta”.