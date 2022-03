Arizona abre puertas a Óliver de seguir en MLB

audima

NO SERÁ EL PRIMERO ni el último deportista que anuncia retiro y, posteriormente, regresa a uniformarse. Óliver Pérez Martínez acaba de sorprender que aceptó contrato de Ligas Menores de Diamantes de Arizona, con invitación al campo de entrenamiento del equipo grande, con sede en este estado de la Unión Americana.

DÍAS DESPUÉS que terminó la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico con Tomateros de Culiacán, el nativo de esta capital presentó un video en redes, junto a su familia, donde sentenciaba que este 2022 sería su última actuación como pelotero profesional, tanto en Liga Mexicana con Toros de Tijuana y los mismos guindas en el Pacífico.

LA EDAD DE 40 años y la familia que reclama su atención, eran las causas principales que orillaron al zurdo a dejar los diamantes. Sin embargo, sus agentes consideraron que le queda cuerda a su brazo, para intentar llegar a 20 temporadas en las Mayores y crecer esta marca para un mexicano en la gran carpa.

ÓLIVER aprovechó también su relación con los Diamantes. Reside en esta comunidad y la cosquilla de volver a vestir el jersey de los coralillos lo obligaron a arrepentirse. Lo que sí falta por definir es, si no queda en el equipo grande, se mantendrá en las Menores o regresará con Toros a la frontera. En lo personal, no creo que aguante quedarse fuera del róster grande. No lo ocupa, ya tiene asegurado su vida financiera.

DE LOS 19 años en las Mayores, dos lo invirtió con Arizona. En 2014 arrojó marca de 3-4, 58.2 entradas, 76 ponches, 24 bases y 2.91 en efectividad, producto de 69 apariciones. En 2015, perdió tres sin victoria en 48 juegos, donde apiló 29 inning, 37 chocolates, 11 pasaportes y 3.10 de efectividad. Globalmente, la marca en ganados y perdidos es de 73-93, 1461.2 capítulos, 774 carreras y 1545 chocolates en 669 partidos.

EN SU CONDICIÓN de lanzador zurdo, será arma fundamental para cumplir funciones de relevista intermedio. Su temible slider educado es otra herramienta a su lado. Su recta ya no es de las más respetadas, pero con la experiencia que tiene, puede sorprender a cualquier bateador. Ojalá que tenga buen entrenamiento y lo veamos de nuevo el 7 de abril en Ligas Mayores, en su vigésima campaña de brillante carrera.

EN LA PRIMER DECENA de entrenamientos, desde el levantamiento del paro, a los dueños no les ha temblado la mano para soltar las chequeras y firmar a los codiciados agentes libres, en aras de fortalecer sus equipos. Los peces gordos ya han sido capturados. Desde Carlos Correa, con Mellizos por 3 años y 105 mdd; Jorge Soler, a Miami 3 por 36 mdd;

Kenley Jensen, a Bravos 1 por 13 mdd, y Trevor Story 6 por 140 mdd.

LA PRIMERA baja de los aztecas en el Spring training la aportó el infield de Cerveceros de Milwaukee, Luis Urías, que se lesionó la pierna derecha. Al menos, el reporte es que está en riesgo su presentación en el juego inaugural. Es de los mexicanos que, aparentemente, se tenía seguro para iniciar la campaña junto a Julio César Urías con Dodgers.

DE LOS 25 NACIONALES que están en los roster de las Mayores, algunos empiezan a llamar la atención. Ramón Urías, con Orioles, y Alejandro Kirk, con Toronto, ya conectaron sus primeros cuadrangulares. Manny Bañuelos ya vio acción con yanquis al lanzar una entrada sin novedad.