Aumento en el dólar, nueva preocupación de Mex-Pac

ANTE LA OBLIGADA cuarentena universal que padecemos a causa de la pandemia del coronavirus, el deporte no es ajeno a esta parálisis. A los temores justificados que se tienen por la cancelación de las ligas en el verano, ahora se agrega la devaluación del peso frente al dólar. En el caso de la Liga Mexicana del Pacífico, con más tiempo de esperanza para el control de la epidemia e iniciar en octubre, no es tema menor, porque sabemos que a los jugadores extranjeros hay que pagar con billetes verdes.

LA MONEDA norteamericana llegó a colocarse en 25 pesos, 5 más que el cambio que se tenía antes de la crisis mundial por el bicho exportado de China. La directiva y los dueños de los 10 clubes tienen los dedos cruzados para que no se eleve o, por qué no, que descienda su valor, comparado con nuestro devaluado peso. La preocupación se mantiene vigente. Ojalá que no afecte el desarrollo del circuito invernal. Tampoco se quiere otra remota mexicanismo, como a inicios de los 80.

A ESTO HAY que agregar la zozobra que se mantiene por el COVID-19, porque tanto Grandes Ligas como la Liga Mexicana de Beisbol siguen a la espera de indicaciones de organizaciones de la salud para saber cuándo abrirán temporada, hasta cuando los aplazamientos, o cancelación de este espectáculo este año. No hay nada seguro, el panorama es incierto. Se habla de cantar playball en la LMB en mayo. Las mayores, hasta julio, pero en realidad, los temores crecen, porque el coronavirus avanza sin remedio. En Estados Unidos registra 80 mil muertes y 300 mil infectados. En México la propagación aumenta.

NO CREEMOS que sea acertado decidir jugar con estadios vacíos, como lo sugiere MLB en las sedes de Arizona y Florida. También estudian iniciar en agosto o septiembre, para concluir en diciembre, en donde enfrentarían los terribles fríos de invierno. En el caso de la LMB, aplazaron apertura para el 11 de mayo, pero se ve casi imposible. De extenderse aperturas en verano, chocarán con el desarrollo de la Mexicana del Pacífico, y muchos jugadores tienen compromisos en aquellos circuitos. Habrá problemas. Ahora todos están en 3-0. La orden es esperar.

POR OTRO LADO, el caso del embargo del estadio Teodoro Mariscal, casa de los Venados de Mazatlán, tampoco es ajeno a la tranquilidad de la oficina de la Mexicana del Pacífico. No hay que olvidar que este escenario es sede de la Serie del Caribe del 2021. Las autoridades del puerto sinaloense han tenido pugna con los directivos rojos. En 2018 les cerraron el parque con deudas de agua y drenaje. Ahora, la causa es incumplimiento con apoyos al deporte, estipulados cuando se firmó la concesión de 25 años con la familia Toledo Ortiz.

LA MANO DEL gobernador, Quirino Ordaz Coppel, tendrá que negociar con los Toledo y el alcalde Luis Guillermo Benítez. Por cierto, el inmueble ya debe estar en trabajos de mejoras para el clásico latino. Falta modernización y ampliación de cabinas de prensa, radio y televisión, que están, prácticamente, en obra negra. Al menos eso vimos en la final Venados-Tomateros en enero.

La Liga de Beisbol de Taiwán hace de lado al coronavirus y anuncia apertura para mayo, sin aficionados.