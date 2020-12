Benjamín Gil no quiere refuerzos para playoffs

EL MÁNAGER de Tomateros de Culiacán, Benjamín Gil, no quiere refuerzos para el primer playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico de beisbol, que inicia el 2 de enero del 2021. La idea del estratega es mantener los cuatro extranjeros que actualmente integran su roster. Quedarán activados para postemporada los abridores Anthony Vázquez, JC Ramírez, el taponero Alberto Baldonado y el jardinero central Yoelkis Guibert. Es decir, no va al draft por jugadores de equipos eliminados.

EL PILOTO de los campeones sabe que tendrá que jugar en calidad de visitante la fiesta de enero. Lejos de preocuparle, dice: “Estoy entusiasmado. No me importa la ciudad o estadio en que juguemos. Para mí, nada cambia. Es la misma pelota, los mismos bat, nueve jugadores, tres outs. Lo que sí tenemos que hacer es jugar nuestro buen beisbol, como tiene que aplicarse en esta instancia, no equivocarnos. De cumplir estos fundamentos, tengo fe que el título se queda en casa, no saldrá de Culiacán”.

EL MATADOR ya tiene definido rol de abridores para los primeros cuatro juegos. Juan Carlos Ramírez encabeza la rotación, seguido de Manny Barreda -virtual monarca de ponches con 64-, Anthony Vázquez y Édgar Arredondo. Para relevos quedan blindados con Manny Espinoza, Jesús Castillo, Sasagy Sánchez, Gerardo Sánchez, Gonzalo Sañudo, Juan Pablo López, Carlos Vázquez, Derrick Loop y cerrador Baldonado. Todos con experiencia en playoffs, para cumplir la meta del décimo tercer cetro.

BENJAMÍN tiene plena confianza en que las cosas cambiaran en playoffs, luego de pobre segunda vuelta, que los envió al penúltimo lugar de la tabla, que los marginó de quedar entre los primeros cuatro lugares de la general y abrir año nuevo y de locales.

LO MEJOR PARA Tomateros, no tendrán lesionados y bajas por contagios, lo que permitirá elaborar con mayor tranquilidad su line-up titular y esquema de trabajo en pitcheo. Todo el plantel salió con éxito en otra prueba de COVID-19.

SOBRE EL problema del corrido de bases, que ha sido frecuente, explicó que ya habló con los jugadores, se les exigió más concentración y de no haber correcciones se tomarán medidas drásticas e incluso serán separados del plantel.

DE MOMENTO, Sultanes de Monterrey, se perfila como primer rival de Tomateros, en la Sultana del Norte, que ha tenido una fabulosa campaña, que les aseguró localía como tercer mejor equipo del calendario regular. Incluso, los Fantasmas Grises han ganado tres juegos en la Nación Guinda, a dos juegos de caer el rol regular.

SE REVELARON numeritos actualizados, y la sorpresa es que el campocorto guinda Guadalupe Chávez, aparece segundo lugar con .350 de average, únicamente superado por el virtual campeón de bateo, Isaac Paredes, de Mazatlán, con .383, mientras que Japeth Amador, de Jalisco, acaparó los lideratos de jonrones y producciones que poseía a Sebastián Elizalde, con 13 cuadrangulares y 47 fletes. El Tano se queda con 11 garrotazos de vuelta entera y 45 remolques. Faltan dos juegos, y todo puede pasar.