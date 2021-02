Benjamín Gil se jugó todo con equipo base

AL MÁS PURO estilo de Benjamín Gil, al depositar toda confianza en su equipo titular, arriesgó todo en la Serie del Caribe de Mazatlán y, por cuarta ocasión, se queda en el camino. Sabemos que cuando se pierde aparecen todo tipo de críticas a la hora de mover piezas el mánager. Esta vez no fue la excepción, especialmente porque las expectativas eran mayores al ilusionarse con la corona en nuestro propio país.

LAS COSAS resultaron diferentes. El camino fue difícil, se sufrió al borde del infarto para avanzar a semifinal. No se olvida que, en el último duelo para calificar, Venezuela mantenía ventaja de 3-0 en la octava entrada. Cuando parecía causa perdida, se fabricó rally de tres para empatar el juego y en la décima apareció el hit de oro de Juan Carlos Gamboa para enviar a casa a la vino-tinto.

PARA LA SEMIFINAL, con Manny Barreda en la loma por segunda ocasión -fue el ganador del choque inaugural ante Colombia-, pintaba bien el panorama. México llegaba con par de triunfos en fila ante Panamá y Venezuela. Sin embargo, los boricuas repitieron el truco y de la mano de Luis Medina en la loma y el astro Yadier Molina en la receptoría, apagaron la artillería tricolor. Es cierto, México tomó ventaja en la apertura de la cuarta al combinarse sencillo de Peña, enorme estafa a la intermedia a Molina, para dejar la mesa a Joey Meneses y conectar oportuno para el 1-0. La amenaza de ampliar el ataque ahí quedó de nuevo.

APENAS SE saboreaba la ventaja y se pensaba en el triunfo, Barreda tuvo un solo parpadeo que costó la voltereta, el triunfo y la eliminación, al recibir jonrón con uno en base de Rey Fuentes. Fue todo lo que hizo Puerto Rico, pero suficiente, su picheo estuvo intocable. En la quinta, México dejó corredor en tercera con un out y el batazo impulsador se mantuvo ausente.

BENJAMÍN el resto del partido se la jugó con su gente, con los que le dieron el bicampeonato. Mantuvo sin cambio alguno a sus peloteros, murió con ellos, protegió a su gente, como lo ha hecho desde que llegó a este equipo. Y si surgen críticas, no hay que olvidar que con estas corazonadas, estrategias y forma de ver el beisbol, así ha ganado cuatro cetros en cinco años. Sus movimientos en ocasiones parecen descabellados, pero todo le ha funcionado, menos en Series del Caribe.

Y NADIE lo va a cambiar, de ello estén plenamente seguros.

QUE SI CHÁVEZ, Navarro, Elizalde, Meneses, Peña, Wilson, no explotaron, es que enfrente tuvieron equipos de Grandes Ligas, como Dominicana y Puerto Rico. México solo tenía a Isaac Paredes y, lamentable, el bat caliente que vimos en la final ante Hermosillo se apagó. Castillo bajó nivel en la parte final, Mendoza no levantó en los pocos turnos y Harper tuvo destello con el hit ante Venezuela. También debemos agigantar el trabajo del picheo que lució en grande, todo funcionó. No siempre salen las cosas como se planean, tampoco hay peloteros que siempre batean. Así es el beisbol. Cada mánager tiene su forma de dirigir, se respeta y los que cuestionan decisiones a toro pasado, pues no fallan. Esto va a pasar siempre, pero debemos aprender a escuchar a todos.

CON TODO y que Puerto Rico tiene una liga con cuatro equipos, que Panamá canceló temporada, el nivel de pelota que presenciamos fue de alto nivel. Solo resta seguir esperando que llegue la tercer corona guinda en el Caribe y la décima para México. El tema ofrece más, en otra ocasión lo ampliamos.