CAR de Sinaloa en camino al primer Plano nacional

UNA DE LAS asignaturas pendientes del deporte en Sinaloa, ha sido la carencia de infraestructura de alto rendimiento. De instalaciones de primera clase, que alejaban a Sinaloa de la organización de eventos de primer nivel. Un estado con enorme potencial de talento, que, en algunos casos, han emigrado a otras entidades, con mejores condiciones de preparación para alcanzar la supremacía personal y cumplir sueños con selección nacional en el plano internacional.

EL CENTRO DE ALTO Rendimiento “María del Rosario Espinoza”, está de plácemes. La semana entrante, enriquecerá notablemente su infraestructura, al estrenar la flamante pista de atletismo, que verdaderamente luce espectacular. Apta para recibir a los mejores exponentes de pista y campo, para convertirse en sede de cualquier tipo de competencias, nacionales e internacionales. Flamante alumbrado, gradería, protecciones, estacionamiento y los más altos estándares de calidad. Desde hace muchos años, este proyecto era un sueño. No era justo, que la capital del estado, con un millón de habitantes, solo tenía una pista en ciudad universitaria, con más de 25 años de servicio. Hoy las cosas, serán diferentes. Y también hemos comentado en otros foros que Sinaloa no participa en varias disciplinas del programa nacional de Conade, porque no cuenta con instalaciones y equipamiento apropiados. Ahora, el ciclismo recibirá beneficios con una flamante pista BMX, de clase premier, de las mejores del país, lista para atender justas internacionales. Estamos convencidos, que más pronto de lo que se imaginan, surgirán las primeras figuras, que alcanzarán pódiums de juegos de Conade, antes olimpiadas nacionales. Un acierto, del Gobierno y autoridades del ISDE, es elevar su gama de deportes. En las mismas condiciones, será notable el crecimiento de deportistas, con la inauguración de los centros deportivos de halterofilia y boxeo, disciplinas, que han sido frecuentes productores de medallas a nivel nacional e internacional. Ahora, tendrán mejores condiciones de preparación. Esos 100 millones de pesos de inversión, valen la pena. Los deportistas lo agradecerán siempre.

AHORA SI, el CAR de Sinaloa, adquiere forma. Ya se habían construido dos estadios de voleibol de playa, disciplina que ha generado mundialistas y olímpicos. Destacar también, el complejo de beisbol, con dos parques profesionales y un infield, así como el gimnasio principal, que es centro de operaciones de diversos deportes bajo techo. ¿Qué faltaría? Para redondear este Centro de Alto Rendimiento? Lo volvemos a ratificar. El centro acuático para rescatar el enorme potencial de tritones con toda y fosa de clavados y desde luego, el velódromo, que con todo y carencia, produce Sinaloenses de corte olímpico. Estoy de acuerdo, la inversión es fuerte, pero creo que es hora, de voltear hacia el deporte. No aceptamos, que nuestro estado, con 700 kilómetros de litorales, 11 ríos y diversas presas, no tengamos representantes en el panorama nacional. En Mazatlán acaban de inaugurar una alberca, pero se requiere un centro acuático de clase premier, como lo tienen, Baja California, Jalisco y Nuevo León. Se invierte machismo dinero en otros rubros como seguridad, pero deportes no debe quedar en segundo término. Recuerden, las obras son las que dejan huella.