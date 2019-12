Cae el primer pez gordo de las reuniones invernales

En San Diego, California iniciaron las reuniones invernales del beisbol organizado, en donde los dirigentes de Grandes Ligas y el sistema de Ligas Menores tienen la oportunidad de armar sus novenes de cara a la temporada de verano. La atención se centra en conocer la firma de los cotizados agentes libres, varios de ellos de los llamados peces gordos. La captura inició con la firma millonaria del lanzador Stephen Strasburg, que aceptó quedarse con los Nacionales de Washington por el faraónico contrato de 7 años por 245 millones de dólares.

Nadie hasta el momento, tendrá mayores percepciones que el estelar de los campeones de la pasada serie mundial. Se embolsará 35 mdd por campaña y asegura los del Capitolio, una rotación envidiable con Max Sherzer y Patrick Corbin. No cabe duda que el afamado agente, Scott Boras, sabe moverse muy bien. Quizá el otro estrella de los Astros de Houston, Gerrick Cole, logre superar esta cifra millonaria. Por lo pronto, espera clientes. Y cuando vemos estos contratos crecen nuestras dudas de que el beisbol está a la baja en Estados Unidos.

En esta convención anual, los ejecutivos de los Mets de Nueva York revelaron el cuerpo técnico que dirigirá el boricua Carlos Beltrán. No aparece Lorenzo Bundy, que había sido entrevistado para un puesto. El ahora mánager de los Mayos, me confesó que si no quedaba con los Neoyorquinos u otra organización de las Mayores, solo regresaría al beisbol mexicano como mánager. Es decir, ya no aceptará rol de coach como culminó con Monclova. Quiero dirigir, es lo mío, me dijo en Los Mochis el expiloto guinda.

El lamentable caso en el que se involucró a Japeth Amador, cambiado de Charros de Jalisco a Guasave, pero sin derecho a jugar, creo que debe analizarse a profundidad. Los dirigentes de la Liga Mexicana del Pacífico deben trabajar para evitar que vuelva a ocurrir. Algodoneros salió perdiendo y feo, porque se va un pelotero de experiencia, como es Maxwell León y se queda sin un bat de primera línea como lo es el jonronero de Mulege. Diablos Rojos debe una explicación razonada, porque esto de prohibir a sus peloteros no jugar en invierno por cuidar sus intereses, puede contaminar nuestra pelota.

Todos los honores que había alcanzado Andy Ruiz con la histórica coronación de los completos, se desplomó, no porque haya perdido todos los cinturones ante Jhosua, sino por sus desafortunadas declaraciones. “No me preparé a fondo, dediqué tres meses a fiestas y despilfarros”. Es inaceptable esta postura de un tipo que se había ganado el cariño y respeto del país. Una tercera pelea ya no genera certidumbre, confianza y, menos, expectación.

Desairada misa a Paquín Estrada en catedral el lunes, cuando esperábamos otra cosa.