Cancelación de Liga MX deja temblando a LMB

LA CANCELACIÓN del torneo de clausura de la Liga MX tiene contra las cuerdas a dirigentes de la Liga Mexicana de Beisbol, que continúan deshojando la margarita para ver si se animan a tener temporada corta o dejan todo por la paz. Ya sabe usted que todo esto es producto del coronavirus. El mensaje que envían los futboleros es subliminal, que puede influir de manera contundente para que también el beisbol de verano decida recorrer campaña hasta el 2021.

ESTA DECISIÓN tiene que definirse en estos días. Ya no hay tiempo. Lo grave del asunto es que la pandemia no cede en el país. Van 7 mil muertes y más de 65 mil los contagiados. Liga MX también ha sido víctima de esta enfermedad, desde el presidente Enrique Bonilla, hasta una decena de jugadores del Santos Laguna, que fue el detonante para detener la campaña. El pánico se ha generalizado con todo y que las autoridades federales hayan permitido actividades escalonadas. Los riesgos de contagiarse son elevados, los deportistas, y con justa razón, tienen temores, y no es para menos.

HORACIO DE LA VEGA, presidente de la Liga Mexicana, le ha tocado lidiar con este grave problema de salud. Ha intentado encontrar respaldo de las autoridades sanitarias, pero la respuesta es la misma. No hay garantía de nada, la veloz propagación del COVID-19 no cede. Lo peor, que numerosa población hace caso omiso a las recomendaciones de mantener la cuarentena, que se extendió a dos meses. Algunos dirigentes han declarado que prefieren parar que jugar sin público. En fin, falta muy poco para conocer el futuro de la temporada 2020, pero a como están las cosas, la balanza tiende a inclinarse a que habrá pausa este año.

INMORTALES: Un día como hoy nació uno de los más grandes peloteros mexicanos de todos los tiempos. Andrés Mora, natural de Río Grande, Coahuila. Tuvo meteórica carrera de 19 años en la LMB, LMP y cuatro años en Ligas Mayores. En verano se mantuvo de 1972 a 1997 con los equipos de Saltillo, Nuevo Laredo y Monterrey, en donde se dio tiempo de conectar 419 jonrones, empujó 1,498 carreras y anoto 1,141. En LMP se constituyó el quinto mejor en cuadrangulares, empatado con Luis Alfonso García, con 148. Trabajó 19 campañas, distribuidas desde 1973 a 1992, con Cañeros de Los Mochis-10 años-, Mazatlán, Guaymas, Obregón, Tijuana y Guasave.

EL CAÑONERO disfrutó llegar a Ligas Mayores de 1976 a 1978 con Orioles de Baltimore y de 1980 a 1981 con Indios de Cleveland. Pegó 23 jonrones, produjo 83 carreras y bateo .223. Globalmente, conectó 590 palos de vuelta entera. Grandioso. El brillante jardinero derecho ingresó al Salón de la Fama en 2003 y murió de neumonía en precarias condiciones económicas, el 12 de junio del 2015 en Saltillo, Coahuila.

TAMBIÉN EN UN día como hoy, 25 de mayo, nacieron otros dos inmortales de nuestra pelota: Martín Dihgio en 1905 y José Bache en 1923.

ALERTA MÁXIMA en el Cibacopa, están a punto de definir cancelación de temporada por las mismas razones.