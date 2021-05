Carrera de Ozuna puede ir al vacío por violencia

NUNCA VAMOS a comprender la actitud de estrellas del deporte, que se recrudecen en peloteros, especialmente latinos, que arriesgan su carrera y de paso millonarios contratos, que garantizan la seguridad familiar. De nuevo, estremece a las mayores, el reciente caso del jardinero dominicano, Marcell Ozuna, arrestado en Georgia, por violencia doméstica y grave.

MIENTRAS se recuperaba de lesión en los dedos, el nativo de Santo Domingo, empleo su rehabilitación, en golpear a su esposa, en asalto y agresión, a punto de estrangulamiento, el sábado pasado. El jardinero de Bravos de Atlanta, por lo pronto, fue enviado a lista de restringidos, sin pago de salarios. Esta campaña, Atlanta, deposito su confianza en este cañonero y le extendió contrato de 4 años por 65 millones de dólares. Con 8 años en la gran carpa, ha coleccionado, 173 jonrones, 630 producciones y bateo colectivo de .273, repartidos en Miami, San Luis y Atlanta.

DE ACUERDO A lo grave de las acusaciones y si las investigaciones lo encuentran culpable, se contempla castigo de 1 a 20 años de prisión. Lamentable situación, que es común entre deportistas premier de las mayores. Los dominicanos, con frecuencia aparecen en estas desagradables noticias por diversas circunstancias. No entendemos, que arriesguen trayectorias, prolíficas carreras y el mundo de dinero que arrojan al cesto de la basura.

APENAS digeríamos el caso del ídolo boricua e inmortal de Cooperstown, Roberto Alomar, por conducta sexual inapropiada, que le costó ser expulsado de MLB. Ahora aparece Ozuna. Qué lastima.

ESTE LUNES inicia el preolímpico de beisbol en la Florida, ultimo clasificatorio para asegurar un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo verano. Ocho equipos buscan este pasaporte y los que ocupen segundo y tercer lugar, van al repechaje final, que será en Puebla, México, a fines de junio. Nuestro país, ya tiene lugar seguro en Japón, junto a Corea del Sur, Israel y los Nipones.

LA JORNADA de hoy incluye cuatro juegos: Puerto Rico vs dominicana, Venezuela-Cuba, Estados Unidos-Nicaragua y Colombia frente a Canadá.

PREOCUPANTE la última salida de Julio César Urías, que dejó a varios atónitos, al ser vapuleado por Gigantes de San Francisco y en la misma casa de Dodgers. Cuando esperábamos su octava victoria para encaramarse en la cima de ganados, la historia resultó diferente y sufrió segundo descalabro. Urías no traía nada en la bola, no encontró localización en sus pitcheos, su recta no intimidó y lo castigaron con 11 hits y 7 carreras en cinco entradas. Dodgers cayó 11-6, tras recibir 16 imparables. Una mala tarde cualquiera la tiene, pero la de ayer, sorprendió.

POR CIERTO, el veterano Alberto Pujols, sigue callando bocas. Ha justificado su arribo a Dodgers. Bateo su séptimo jonrón de la campaña, segundo con los azules y 669 de por vida. De paso, conectó su extrabase 1356 para igualar el cuarto lugar de todos los tiempos, nada menos que a la leyenda Babe Ruth.

JAPAC volvió a la senda del triunfo en la liga de beisbol de primera fuerza, al jugarse la tercera fecha de la segunda vuelta, al vencer 11-2 a Serdi: Lucani también recuperó terreno sobre Cachorros por 11-1 y Tiburones sigue sin ganar, al caer ante Corporativo Leal 14-5.