Charros, con justicia, es nuevo campeón LAMP

NO HAY QUE buscar culpable de la caída de Tomateros de Culiacán en el séptimo juego. Antes, se reconoce que Charros de Jalisco conquistaron la corona con justicia. Hicieron lo necesario para superar a los exbicampeones guindas en tórrida serie final, que se extendió al máximo. Es cierto, se sintió que Tomateros tenían la mesa puesta para otra remontada histórica cuando ganaron el sexto juego y empataron la batalla a tres juegos. Llegaban al juego grande con ventaja de tener listo a su as del pitcheo, Manny Barreda, que enfrentaba por segunda ocasión a Brennan Bernardino. Sí, el mismo que Tomateros hicieron polvo en el cuarto juego, al tirar sin outs y cuajar mortal rally de siete carreras en el primer inning, Nadie pensó en una recuperación asombrosa del mexicanoestadounidense, que al final cambió la moneda, la historia, al ofrecer una actuación soberbia de ocho entradas, cinco hits, un jonrón solitario de Meneses en la séptima y cuatro ponches.

LAMENTABLEMENTE para Manny, las cosas no salieron como se planearon. Jalisco no le respetó sus pitcheos de 94 millas y lo reventaron en tres entradas, con seis carreras y ocho imparables. La debacle empezó a escribirse color azul cuando en la segunda entrada, con dos outs, lo castigaron con dobles en fila y productores de los encendidos, Amadeo Zazueta, Fernando Flores y José Juan Aguilar. Y todo, con dos outs. Ya no se recuperó Culiacán de este ataque, porque los tapatíos los sepultaron con otro rally de cuatro en la séptima. El tricampeonato quedó en un sueño, a un triunfo, de haber cerrado una campaña extraña, de dos caras. Un calendario regular de altibajos que les alcanzó para avanzar a playoffs con el último boleto. En postemporada se transformaron de tal forma que eliminaron al primer y segundo lugares, Navojoa y Guasave. Se llegó más lejos de lo presupuestado.

JALISCO, en contraparte, tuvo mejor campaña. Se colocaron entre los mejores cuatro de la competencia. Superaron salidas del jardinero central Carlos Figueroa, el catcher Nini Gutiérrez y el primera base Henry Urrutia. En el camino, superaron lesiones de Murillo, Villanueva y Many Rodríguez. Rescataron al pitcher Javier Solano, que rindió excelente, Bernardino cumplió cabalmente y su bullpen hizo la chamba con Alemao, Tovalin y su estandarte el taponero Roberto Osuna.

QUÉ DECIR de Roberto Vizcarra que, sin ser un mánager de los más cotizados, ha demostrado que está a la altura de los mejores. Tercera corona en este circuito y ahora es referente de los mismos Charros, a quienes les entrega la segunda gema en su corto historial de siete años en el circuito invernal. Apenas en la edición 2018-2019 les otorgó el primer anillo. Vizcarra también tiene en su colección la corona con Mexicali en 2016-2017. Es decir, ya está entre los pilotos más exitosos de esta LAMP. Seguro que este nuevo cetro tiene dedicatoria especial para quien fue su guía como jugador y mánager, Paquín Estrada, que hasta hace dos años lo tenía en sus filas en el cuerpo técnico. Ahora, a refrendar este trabajo con una buena actuación en la Serie del Caribe en Dominicana a partir del viernes de esta semana.

DE BENJAMÍN GIL no hay que reprochar nada. Murió con la cara al sol, con su mejor brazo y sacó partida de todo. Superaron slumps, baja de juego de algunos lanzadores, fracaso de su primer refuerzo, Randy Romero, la salida de Many Bañuelos, lesión de Alí Solís, la inestabilidad de Steve Wilkerson, en fin, los que terminaron la batalla lo hicieron gallardamente.

AHORA a trabajar para la próxima campaña e iniciar otro intento por la conquista del 14 y, ¿por qué no?, el tricampeonato.