Colombia, relevo de Cuba en Serie del Caribe de PR

PRIMERA SORPRESA del año: La Confederación del Beisbol Profesional del Caribe, que conduce el dominicano Juan Francisco Puello Herrera, anunció que uno de los atractivos del clásico latino, Cuba, se ausentará, al menos por este año, de asistir el mes entrante a Puerto Rico. En su lugar llegará Colombia, que al igual que Panamá el año pasado debutara en calidad de emergente. La salida del programa de Cuba no dejó contento a los dirigentes antillanos, que aducen, que todo se relaciona con el bloqueo de Estados Unidos a este país, y no a problemas de visado como lo expone la CBPC. El argumento de Puello Herrera es que no hay tiempo para el visado de traslado a Puerto Rico, porque el equipo campeón de la Serie Nacional, no se define. En el caso de Colombia, ya tenía tiempo solicitando su ingreso a la Serie del Caribe, pero se calificaba que su pelota no era competitiva. Hoy tiene esta oportunidad, con la posibilidad de que sea sorpresa como lo fue Panamá el año pasado, que en su estreno dejó atónitos a todos al capturar la corona con un equipo que se armó al vapor. Se dice que Cuba tendrá puertas abiertas para regresar el 2021 en el clásico de Mazatlán.

LA CALIDAD DE SUS lanzamientos, efectividad y temple en el centro del diamante fueron argumentos suficientes, para que Yoanys Quiala acaparara honores, como el Pitcher del Año en la temporada 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico. No hubo sorpresa en las votaciones de los medios de comunicación que lo arroparon por abrumadora mayoría, con el 86.96 % de los sufragios. El diestro de los Cañeros de Los Mochis amenazó seriamente con capturar la triple corona de pitcheo, pero en su última salida ante Naranjeros de Hermosillo le arruinaron los departamentos de efectividad en ponches y de paso llegar a las 10 victorias. Cargó prácticamente con el pitcheo de los verdes. Conquistó 9 triunfos y logró segundo lugar en porcentaje de carreras limpias con 2.57, superado por Javier Solano, de Mexicali, con 2.23. En ponches fue subcampeón con 71, abajo del puntero Juan Pablo Oramas, de Naranjeros de Hermosillo con 76. Una actuación redonda del carioca que causó revuelo a lo largo de la campaña. Es cierto, perdió en su primer juego de playoffs en Jalisco, pero lo que consiguió en el rol regular fue admirable. Con Quiala, Cañeros logró su cuarta corona de lanzadores del año. El primero fue Luis Fernando Méndez en la campaña 92-93 con 8-1 y 2.65 de PCLA. Ismael Castillo logró la segunda diadema en 2008-2009 con 5-5 y 2.86 en efectividad y Alberto Castillo se sumó a la lista de triunfadores en 2010-2011 con marca de 9-2 y 3.94. La segunda nominación de LMP será el miércoles entrante con la de Novato del Año.

A PESAR DE LA eliminación en su regreso a la LMP, Algodoneros de Guasave ya trabaja para volver por la puerta grande la próxima campaña. La principal motivación, la afición que respondió con creces y se mantuvo al pie del cañón toda la campaña. La primera tarea, definir a su mánager. Conservar a Óscar Robles o traer relevo.

ESTE LUNES, los integrantes de la Peña Beisbolera de Guasave recibirán en casa de la familia Mezura a don Guillermo Gastélum para la presentación de su útil enciclopedia de beisbol, documentos que todos los que estamos inmersos en la pelota profesional, deber poseer.