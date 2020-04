Crece riesgo de cancelar temporada del Cibacopa

EN TIEMPOS DE coronavirus, que mantiene paralizado el mundo del deporte y la economía, la ampliación de contingencia hasta el 30 de mayo tiene en predicamento a directivos del deporte profesional. El Cibacopa va en el paquete. Ahora, el riesgo de cancelar la continuación de la vigésima temporada ha crecido porque obliga -en caso que se animen los directivos- a volver cuando menos a finales de junio o julio. Hay que recordar que solo se jugaron duelos inaugurales.

TAMPOCO CREEMOS que los directivos decidan jugar sin aficionados porque el interés por seguir el circuito descendería notablemente. Además está la posibilidad de empalmar campaña con Liga Nacional. Por cierto, de este circuito hay reportes de que tiene problemas porque al menos cuatro equipos que pertenecen a Multimedios, al parecer, desertarán. Entre ellos Tampico, Laguna y Puebla, para bajar de 16 a 12 franquicias. Su calendario es incierto. No hay que olvidar que la mayoría de jugadores del Cibacopa juegan en Liga Nacional.

Por los problemas que ha generado el COVID-19, no resta más que esperar la decisión final del Cibacopa, que está en una encrucijada. Desean jugar pero no perder económicamente, y mucho menos sin ofrecer el espectáculo a la afición, que solo los seguiría por tv u otras plataformas digitales.

¿QUÉ HAY DE LA Olimpiada Nacional 2020?. Esta pregunta la soltamos a la directora del ISDE, Paola Moncayo, que igual que toda la actividad deportiva en el país, se mantiene en pausa. Sin darle vuelta, la dirigente dejó en claro que no hay nada oficial, no se tienen fechas fijas de su calendario. La situación se complicó por recorrer hasta mayo la contingencia. Espera indicaciones de la titular de Conade, Ana Guevara. No descuide usted, que por la compleja situación de salud que sufrimos, existe la posibilidad de cancelación de este evento contemplado para el verano en Monterrey.

PARA LOS AMANTES del beisbol, se abre luz de esperanza en el mundo. Sin temor a contagios del bicho mortal que aterra a todos, la Liga de Beisbol Profesional de Corea del Sur anunció para el 5 de mayo el inicio de campaña, pero sin aficionados. Este circuito estaba programado para marzo pasado. Al bajar al mínimo los contagios de COVID-19, los asiáticos se animaron a iniciar pretemporada, ayer, con cuatro juegos y cantar el playbol el mes entrante con 10 equipos. Abrirán puertas al público hasta que autoridades de salud certifiquen condiciones sanitarias seguras para todos.

EN HOLANDA de plano ya no resistieron la batalla contra el virus mortal y suspendieron temporada de la Liga Eredivise. Esto acrecienta la posibilidad de que otras competiciones del futbol europeo y del mundo tomen el mismo camino. Las pérdidas ya son cuantiosas para todos. El viernes tendrán reunión para definir la presente campaña, en donde Ajax era el líder, así como el tema de descenso y ascenso. Al primer ministro de las Naranjas Mecánicas, Mark Rutte, no le tembló la mano para imponer contingencia hasta el primero de septiembre.

MIENTRAS TANTO, seguimos en arresto domiciliario y gozamos nuestro XXXVIII aniversario de bodas con mi esposa, Martha Emilia Castaños. Cuídense.