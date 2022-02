Decretan pausa y crece amenaza sin jugar MLB

audima

LAMENTABLEMENTE, la propuesta que presentó Grandes Ligas no convenció, prácticamente en nada, al Sindicato de Peloteros, lo que extiende el paro laboral, con la seria amenaza de cancelación de la próxima temporada en las Mayores. Con dos meses y medio en paro de negociaciones, la situación se ensombrece más, cuando la fecha de inicio de pretemporada está contemplada para el miércoles de esta semana en Florida y Arizona.

ROB MANFRED, comisionado de MLB, ofertó a los representantes de peloteros una serie de propuestas. Las más significativas: permitir el bateador designado universal y elevar salarios de los novatos de 570 a 630 mil dólares. El resto, son minúsculos incentivos a lo que piden los pupilos de Tony Clark. Las más fuertes: repartir ganancias globales de la temporada, pero no se tocó el tema, porque los dueños no quieren distribuir sus millonarias fortunas, porque argumentan que ellos son los que arriesgan su capital.

LA REUNIÓN en Nueva York, de una hora, se disolvió de inmediato cuando conocieron que Manfred llego prácticamente con las manos vacías, nada nuevo. Bajo esta situación, se agiganta la amenaza, no solo recorrer el arranque de la campaña pactada para el 31 de marzo, sino cerrar las puertas de esta industria, al menos en este 2022. Así de grave se vislumbra el panorama. Qué lástima, no hay avances negociables.

NO RESTA más que esperar un arreglo satisfactorio, por el bien del beisbol. Ahora que están de moda las pausas, ojalá no se prolongue por mucho tiempo la del beisbol.

MIENTRAS TANTO, la atención se centrará en situación de menor impacto. Una de ellas, que Medias Blancas de Chicago será la primera organización de MLB que exigirá a todos los peloteros de Ligas Menores y, desde luego, del primer equipo, que presenten vacunas de refuerzo. Grandes Ligas había sentenciado que solo personal de las Mayores, jugadores, cuerpo técnico, administrativos y personal de campo eran los que tendrían que cubrir esta orden para combatir el covid-19. Ahora, es todos parejos.

CUANDO SE REVELÓ la repentina muerte del exgrandes ligas Jeremy Giambi nadie entendió las causas a sus 47 años de edad. Hoy se conoce por las autoridades norteamericanas que el deceso fue por suicidio de un balazo en el pecho en la casa de su madre, en Cleremont, California.

LOS CASOS DE peloteros estrellas en las Mayores, de conductas inapropiadas, no se detienen. Uno de ellos, Juan Encarnación, que estaba detenido en Dominicana desde septiembre pasado por acusaciones de abuso sexual contra una menor, queda en libertad al no encontrar las autoridades pruebas fehacientes de su delito. No entendemos, en el caso del Quisqueyano, con dos anillos de Series Mundial, con el mundo de dinero que ganaron, entierren su prestigio y carrera por una aventura y, peor, contra una adolescente. Y casos hay por decenas.