Derby de jonrones, nueva regla en extrainnings

ME LLAMÓ LA atención que en la Liga Independiente de beisbol de Estados Unidos, la Pioneer League, establecerán nueva regla para definir partidos de extra inning a partir de la próxima temporada. La famosa evolución de este deporte en el terreno profesional continúa experimentando nuevas alternativas para acortar tiempos de duración.

YA HEMOS comentado que en Liga del Atlántico de Liga Independiente alejarán el montículo del home plate un pie, para reducir el dominio del pitcheo. Es decir, ha bajado la producción de carreras. También instituirán la regla de doble gancho, equivalente a que el equipo perderá su bateador designado cuando elimine al lanzador abridor.

AHORA, LA PIONEER League dará otro paso en cambios de reglas. Cuando se presente empate en 9 entradas, se resolverán los juegos mediante el famoso Jonrón Derby. Cada equipo elegirá a un jugador para tomar cinco turnos. El que conecte más garrotazos, por consecuencia, será el ganador. De mantenerse el empate, otro jugador tomará turno, hasta que en muerte súbita se resuelva el juego.

RECORDEMOS que actualmente en Ligas Mayores, para definir extra inning, se coloca corredor de cortesía en segunda base a partir del décimo capítulo y se mantiene esta alternativa, hasta que se define el partido. Con esta medida, quedan sepultados los partidos extensos con más de cuatro horas.

ESTE CIRCUITO de Ligas Menores está asociada a la MLB, pero no existe vínculo oficial para aplicar estos cambios en las Mayores. Al menos, a corto plazo. Hay otros cambios que se pretenden en las Menores, como ampliar las colchonetas para evitar colisiones de peloteros. Usted tiene la mejor opinión de esta revolución en el beisbol.

EN TODOS los deportes, cuando consiguen hazañas, sus autores reciben reconocimiento colectivo. Joe Musgrove, primer pitcher en lanzar doble cero con Padres, de San Diego, goza del cariño de la comunidad, que lo ha arropado. Para empezar, un restaurante le abrió sus puertas de por vida, para tomar cerveza y un sándwich. Y es posible que una comida lleva su nombre, como lo tiene el 8 veces campeón de bateo, Tonny Gwynn.

FINALMENTE, Roberto Osuna perdió la paciencia. Su agente no encontró eco en las 30 organizaciones de Grandes Ligas. Lo dejaron sin empleo, y ahora se anuncia para lanzar, pero en Liga Mexicana de Beisbol, con su primer equipo, Diablos Rojos del México. El mejor relevista de la Liga Americana en 2019 con 38 con Houston, ahora tendrá la oportunidad de demostrar que está completamente recuperado de su brazo para buscar regresar a la Gran Carpa. No atender indicaciones de los Texanos de aplicarse cirugía Tommy John y optar por rehabilitación particular, le costó la despedida.

ANTONHY VÁZQUEZ, el mejor pitcher de Tomateros en la serie final ante Hermosillo, va en el inaugural con Mariachis de Guadalajara el 21 de mayo contra Durango. Benjamín Gil, el mánager bicampeón en la LMP, le sostiene su fe.

POR RUMBOS de la Japac, los anfitriones de la Liga de Beisbol de Primera Fuerza han sido mucha pieza. Marchan invictos con 4-0. Corporativo Leal, su última víctima, 17-0.