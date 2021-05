Desmoronan castillo del inmortal Roberto Alomar

LAS CONDUCTAS inapropiadas de los estelares del deporte continúan sin control, no obstante las drásticas consecuencias que apagan carreras profesionales. Lamentablemente, en el beisbol de Grandes Ligas se han presentado varios casos. Ahora, el inmortal de Cooperstown, Roberto Alomar, ha pagado caro sus aventuras, de incidente de acoso sexual, desde el 2014, a una dama envuelta en la industria del beisbol.

CON BRILLANTE carrera de 17 años en las Mayores, 12 juegos de estrellas y 10 guantes de oro no bastaron para convertirse en ejemplo latino y de este espectáculo. El comisionado de MLB, Rob Manfred, le retiró el cargo de consultor. Lo etiquetaron como persona inelegible para empleos en el beisbol. El equipo que lo elevó al máximo nivel de su carrera, Toronto, también lo despidió.

DE PASO, lo despojaron del Premio Nivel de Excelencia y el banderín del estadio Rogers Centre. El Salón de la Fama de Beisbol y museo de Canadá sentenció que no revocara su estatus como miembro, pero prohibirá participar en eventos futuros y tampoco se asociarán con el boricua o su fundación.

AYER, EL SALÓN de la Fama de Cooperstown, el recinto sagrado del beisbol de Ligas Mayores, aceptó la renuncia de Alomar a la junta de directores, tras ser elegido en el 2019. La segunda base fue electo a este nicho sagrado en el 2011, con el 90 por ciento de la votación. Su placa se mantendrá en este museo, por el respaldo que recibió de la Asociación de Escritores de Beisbol de Estados Unidos. No olvidar que el camarero debutó la campaña pasada como propietario del equipo, RO-12 en la Liga de Puerto Rico.

LO QUE NO termino de entender es por qué después de varios años aparecen estas denuncias públicas y no cuando ocurren. Es evidente que los famosos son víctimas de estas situaciones, pero tienen que entender que deben perfeccionar sus conductas, de lo contrario, las consecuencias son costosas. Lástima por su brillante carrera, uno de mis ídolos en el beisbol. Me tocó entrevistarlo en el 2011, en ocasión de la inducción al Salón de la Fama del Caribe, en Mayagüez, Puerto Rico. Obregón fue campeón.

ESE AÑO ingresó junto a Carlos Baerga, Cándido Maldonado y Luis “Mambo” de León.

ARRANCARON LAS Ligas Menores ayer martes y no resta más que desear suerte a varios mexicanos que seguirán en su intento de regresar a las Mayores o, en su defecto, buscar cumplir este sueño. De los conocidos, aparecen Héctor Velázquez, con Houston; Víctor Arano, Atlanta; Joey Meneses, Boston; Manny Barreda, Orioles; Isaac Paredes, Detroit; Sebastián Elizalde, Mets; Édgar Arredondo, Arizona; entre otros.

DOLOR de cabeza para el mánager de los Dodgers, Dave Robert, porque el quinto abridor, Dustin May, queda fuera toda la campaña por lesión y recibirá la cirugía Tommy John. Se queda con cuatro en la rotación, Kershaw, Urías, Buehler y Bauer. Es un hospital el pitcheo de los campeones.