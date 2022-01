El Caribe de nuevo pesa a México, vuelven a perder

audima

LAS ILUSIONES QUE se han levantado en los últimos seis años, en espera de volver a levantar la décima gema Caribeña, al parecer, se extenderá por más tiempo. Cuando todos pensamos que se tenía uno de los mejores equipos para enfrentar este clásico latino en Dominicana, no ha sido suficiente. Las cosas no han salido como se planearon. Par de salidas e igual número de fracasos, que dejan en el alambre la posible calificación a semifinales.

DESPUÉS de caer en su debut frente a los anfitriones 3-2 en cerrado duelo —una mala ejecución en jugada de rutina de doble play que no cristalizó el relevista Jared Wilson— provocó el par de carreras de la voltereta de la séptima. Ahora se encuentran con la segunda derrota a manos de Venezuela y por blanqueada de 5-0.

LO PREOCUPANTE es que el estelar lanzador guinda, Manny Barreda, ahora en calidad de refuerzo de Charros de Jalisco, volvió a fallar en partido trascendental. Aún se tiene fresco en la memoria que fue apaleado en el séptimo juego de la serie final ante Jalisco. Ayer es acribillado de nuevo por Venezuela. Solo lo aguantaron dos entradas y un tercio, con carga de cuatro hits y tres carreras en la tercera entrada. La velocidad del Manny es evidente que ya no intimada, tendrá que utilizar otros picheos, que puedan confundir al enemigo.

POR SU LADO, la ofensiva ha sido controlada. En el primer encuentro carecieron de batazo oportuno, dejaron corredores en posición de anotar. Y eso facilitó el trabajo del pitcheo de Dominicana. Ante Venezuela, que venía de perder ante Colombia, encerraron en un puño a la artillería de México. Únicamente largaron cuatro imparables, que en ningún momento perturbaron el trabajo de Yohander Méndez. Total, que México queda en un predicamento, con la obligación de ganar este domingo al sorpresivo e invicto de Colombia en primer horario. No hay tiempo que perder, una tercera derrota, y asegurarán viaje de regreso con las manos vacías, como ha sucedido en los últimos cinco años. Han perdido la memoria los aztecas, se les ha olvidado ganar ese décimo cetro, que se ha escondido desde el 2016 con Venados de Mazatlán y Juan José Pacho al frente. A veces no entendemos qué pasa. No aceptamos, por ejemplo, que Colombia, en calidad de equipo invitado, que apenas hace pininos en este espectáculo, tenga mejor trabajo que los nuestros, con todo y el potencial de sus peloteros. Los del Ballenato vienen de vencer a Venezuela y a Puerto Rico, a los dos los han dejado tendido.

JAVIER SOLANO es la tercera carta de Roberto Vizcarra para seguir con vida. Recuerden, pasan cuatro a semifinales, y los aztecas amanecerán este domingo como sotaneros.

AL MOMENTO de redactar estas líneas, Dominicana tenía ventaja de 2-0 ante Puerto Rico en la quinta entrada, en busca del segundo triunfo, que lo mantenga en la cima al lado de Colombia, mientras que los boricuas intentan evitar el tobogán. Lo que sí me sorprendió es que el estadio Juan Marichal se encontraba lleno, algo que no había visto en los últimos clásicos en Santo Domingo. Y es que el clásico Caribeño sigue jalando afición a las tribunas. Y eso es muy bueno para todos.