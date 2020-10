El beisbol castiga a Roberts y Dodgers

NO PROFUNDIZARÉ el tema que está en boca de todos. La forma de dirigir de Dave Roberts, con todo y que tiene a Dodgers en la Serie Mundial, no convence. De momento, todos truenan contra el japonés por sus movimientos y la forma de tratar a Julio César Urías. Se ha escrito y hablado hasta el cansancio que a JC lo ve de perfil bajo. No le brinda confianza y cierra puertas para su completo desarrollo.

LO QUE OCURRIÓ el sábado pasado no tiene nombre. Una verdadera afrenta para cualquier pícher: que te pidan la bola, ganando, sin gente en base y a un out de aspirar a la victoria. Cierto, le conectaron dos jonrones, pero mantenía al equipo arriba, ponchó a nueve de 14 bateadores. Además, luego del segundo cuadrangular, se recuperó, recetó par de chocolates y al que venía en turno lo había dominado. No sé qué pasó por la cabeza de Roberts.

AL FINAL EL BEISBOL lo castigó y terminó por perder el cuarto juego de la Serie Mundial, cuya victoria se la arrebató de las manos, de forma fantástica, Tampa Bay, para igualar la batalla a dos triunfos. No creo que Roberts hubiese pedido la bola a un Clayton Kershaw en situación similar como lo hizo con Urías. Me queda claro que, primero, Kershaw no dejaría que lo removieran, y ni por asomo Roberts se atrevería a cambiarlo, dada su “jerarquía” y respeto a su figura. Entiendo, para quedar bien con todo mundo tiene que dirigir perfecto, eso es imposible, pero al menos que sus corazonadas estén cerca de lo razonable.

OTRA PREGUNTA: ¿Por qué aguantar tanto al relevista Jensen, que ha sido un fracaso”. Lo dejo de tarea.

DEBEMOS RECORDAR a Dave Roberts que si está en la Serie Mundial, es en gran parte al trabajo de Urías. Que alguien le refresque la memoria, que fue el héroe del cuarto triunfo ante Bravos, con relevo de oro de tres entradas perfectas. Qué poco agradecimiento y confianza al zurdo de la Higuerita. Aunque no se atreve a declararlo, por cuestiones de códigos no escritos, es evidente que Julio César salió rabioso, con ganas de reventar a su “mánager”.

EN ESTOS MOMENTOS debe tener los dedos cruzados el piloto de los Dodgers para cerrar este capítulo con la corona, porque de otra manera, vivirá con el rechazo colectivo de la afición mexicana y puntos intermedios a perpetuidad. Señor Roberts, debe respetar a sus peloteros, especialmente los que han sacado la cara por usted, que lo mantienen con trabajo y que no se han “rajado”, con todo y sus frecuentes equivocaciones.

POR LO DEMÁS, reconocer la valentía, entrega y deseos de trascender de Tampa Bay, equipo discreto, que no se rinde e intimida ante los “grandes”, como Yanquis, Boston o Dodgers. Ahora, tienen contra las cuerdas a los millonarios Dodgers, que, a un strike del triunfo, su taponero Kenly Jensen volvió a fallar, y contra un novato que le pegó el hit del triunfo y de la voltereta increíble que tendió a los californianos con una amarga derrota que quizá nunca olvidarán.