El caso de Noel no está cerrado: Ley

LOS QUE PIENSEN que las negociaciones con Rico Noel han muerto están equivocados. No se ha cerrado este capítulo, las puertas permanecen abiertas, al menos, lo que resta de la pretemporada. El presidente ejecutivo de Tomateros de Culiacán, Héctor Ley López, dejó en claro que Noel puede declarar, decir lo que quiera, eso no pueden evitarlo. “Es un jugador importante, pero no es todo en nuestra organización. Si no quiere jugar, vendrán otros, pero sí puedo decirles que no deja de interesarles.

LEY LÓPEZ, ya entrado en gastos con los medios de comunicación, se mostró agradecido con el apoyo del Gobierno del Estado para avalar el ingreso del 40 por ciento de aficionados a los cuatro parques de Sinaloa, que permitirá mejorar la economía de muchas familias. Reconoció que hay riesgos, pero tienen que ajustarse a los nuevos tiempos. De la misma manera, marcó reglas para los aficionados. Habrá sana distancia y aplicarán las recomendaciones sanitarias, desde el ingreso, hasta salir del parque. Los establecimientos de comida y cerveza serán vigilados muy de cerca para cumplir protocolos. Aficionados que no respeten lineamientos serán desalojados del estadio. Al terminar los partidos todos tendrán que desalojar el inmueble de inmediato. Se confía plenamente del comportamiento adecuado de la afición para disfrutar sin problemas la temporada.

SE PERMITIRÁ LA participación de mascotas. Sobre la adquisición de butacas, el proceso ha sido lento, esperan incrementar la venta en los próximos días. Los peloteros que violen medidas de seguridad serán despedidos del equipo. El traslado de jugadores a otras plazas será en dos autobuses.

EL DIRECTIVO guinda tocó el tema de los peloteros que tendrán oportunidad de cubrir los huecos de Noel y Ali Solís. Alexis Wilson tiene las herramientas para cumplir en la receptoría, y en las mismas condiciones aparece Jesús Fabela para patrullar el jardín central. También tiene confianza que Joey Meneses responderá en su nueva función de tercera base.

YA TENDREMOS tiempo de verlos jugar en los cinco juegos de pretemporada, dos contra Guasave y tres frente a Hermosillo.

RAMIRO PEÑA también participó en la entrevista virtual y afirmó que ve un equipo bien armado, con mucha juventud valiosa, para ser aspirante al título. En lo personal, ha resentido el medio año sin jugar, pero trabaja a fondo para alcanzar nivel óptimo, en busca del bicampeonato. Peña resaltó que para cerrar su brillante carrera aspira asistir a los Juegos Olímpicos del 2021 en Tokio y ganar una Serie del Caribe, luego de haber gozado la experiencia de 7 años en las mayores, Liga de Japón y 12 campañas con Tomateros de Culiacán.

AL SEGUNDA base guinda le gustaría terminar carrera con esta franela, y al retiro, no es descabellado, convertirse en mánager o coach.

EL 18 DE septiembre de 1923 nació el mejor cronista de beisbol en radio, don Agustín D. Valdez. Cumpliría 97 años. Murió el 10 de octubre de 2012. Doble inmortal, en el Salón de la Fama de Monterrey y en Culiacán.