El pitcheo, la fortaleza guinda en postemporada

EL INGRESO DE Tomateros de Culiacán a semifinales en postemporada de la LMP se fincó en su pitcheo. No hemos descubierto el mundo, pero sí es justo resaltar el trabajo, tanto de abridores como relevistas. Se portaron de maravilla, de tal forma que apagaron la artillería emplumada y en su base. Anthony Vásquez se ha convertido, de nuevo, en el puntal, con par de victorias ante Mexicali que eleva marca a 8-0 en playoffs. Manny Barreda perdió el único encuentro, pero ofreció salida de calidad al ceder 2-0 y el excelente pitcheo de Jon Van Meter.

QUÉ DECIR DE LA mancuerna de Manny Bañuelos y el relevo ganador de Sasagy Sánchez, que enfilaron al triunfo guinda en el tercer partido de visita. Y para los juegos cuatro y cinco, Édgar Arredondo se agiganto en su primera salida en playoffs. Lanzo juegazo de dos hits, sin carrera en seis entradas. Y para amarrar boleto a semis, Vásquez volvió a encargarse del juego y respondió con creces. Colectivamente diseminaron 33 hits, que no incomodaron a la tropa de Benjamín Gil.

SIN EMBARGO, creemos que para la siguiente etapa su refuerzo puede enfocarse en otro pitcher. De su relevo, imponentes todos: Dodson, Noriega Sasagy Sánchez, Gerardo Sánchez, Loop, Kelly y el taponero Baldonado, que, salvo tres partidos, no permitieron carreras en 15 entradas.A LA OFENSIVA, Tomateros hizo justo lo necesario. No vomitaron fuego, solo pegaron dos jonrones en el primer partido aquí. Batearon a la hora cero, sacaron juego de la bolsa y reaccionaron al último. Un equipo hecho para este tipo de presiones. Mejoraron, y mucho, tipos como Ramiro Peña, Chávez y Solís. Pienso que no habrá movimientos en su line-up. Para refuerzo en esta instancia se piensa en el lanzador Jon Van Meter, de Mexicali. Ahora hay más material, con otros cuatro eliminados. De su rival, anoche peleaban Jalisco y Los Mochis en un séptimo juego, y habrá otra lista de posibles refuerzos.

EMPERO, ES POSIBLE que los dirigentes puedan tener otras alternativas. Mientras tanto, Gil confirmó que mantendrá su rotación triunfadora en Mexicali. Solo coloca a Barreda para el primero, Vásquez en el segundo, Bañuelos y Arredondo cierran. La promesa del “matador” ya dio el segundo paso. Ganar, y en cinco juegos la primera fase de postemporada. Le restan otras ocho victorias para lograr el “doce” y viajar a Puerto Rico a la Serie del Caribe. ¿Lo cumplirá? Por lo pronto, ahí la lleva.

PROVOCÓ POLÉMICA la distinción de Novato del Año para el infielder de Hermosillo, Álex Robles. No por cuestionar su trabajo, sino por su lugar de nacimiento. Para la LMP nació en Cananea; y para Estados Unidos, en Tucson, Arizona. Y es que el reglamento de nuestra pelota no otorga estos títulos a naturales del extranjero.

CON TODO Y SU brillante carrera como Grandes Ligas, el caso es que a Vinicio Castillo no se le han dado la cosas como mánager. Segunda ocasión que fracasa con Naranjeros y en la primera ronda ante el aparente cómodo Venados de Mazatlán, que los eliminaron en su propia casa y blanqueada, 1-0.

HOY SÁBADO será especial para el Grandes Ligas Óliver Pérez Martínez, que recibirá segundo homenaje en su natal Liga Culiacán Recursos, que le dedica esta edición 2019-2020. Bien merecido para el guinda, que la temporada entrante será el azteca con más campaña en las Mayores, con 18, por encima del Toro Valenzuela, Aurelio Rodríguez y Juan Gabriel Castro.