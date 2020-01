Fortalecen pitcheo en la final, Tomateros-Venados

La llamada “Guerra Civil” regresa a la Liga Mexicana del Pacífico con el ingrediente que es en serie final. Tomateros de Culiacán y Venados de Mazatlán, luego de saldar en medio del drama la fase de semifinal ante Los Mochis y Ciudad Obregón, se han declarado en pie de guerra para disputar la corona de la LXII edición de este circuito invernal. Ahora han fortalecido su pitcheo con los últimos refuerzos.

Los Venados se inclinaron por el pitcher abridor de los Yaquis de Obregón, Thiago Silva, que a lo largo de la campaña fue junto con André Rienzo los caballos de batalla. Juan José Pacho, que hizo la hombrada de eliminar al que fue el mejor equipo de temporada regular, incluso con marca en torneo corto con 44 victorias, redondea su rotación abridora con Mitch Lively, Édgar Torres y el otro refuerzo de Mexicali, el zurdo Juan Pablo Oramas. Luce, y muy bien, este grupo. El brasileño Silva trabajó en 4 juegos, con marca de 2-1, 2.16, 15 ponches, 14 hits, 2 jonrones y 4 bases en postemporada.

Por su lado, Tomateros adquirió al relevista de los Cañeros de Los Mochis, Daniel Duarte. Ha sido una de las revelaciones de la campaña. El velocista de 24 años, que alcanza misiles de 95 millas, cargó con el relevo intermedio de los verdes. Fue el que más trabajó en rol regular en 21 partidos, 2.96 en PCLA, 12 carreras, 21 ponches y 12 pasaportes. En postemporada, fue el brazo que más utilizaron los Cañeros. 8 salidas, 4 holds, 13.2 entradas, 6 hits, 1 carrera, una base y 8 ponches. Lo más factible es que Gil lo combine para el sexto o séptimo capítulo y descansar un poco a Sasagi Sánchez.

Ojalá que funcione a plenitud este natural de Huatabampo, porque el primer refuerzo, Cristian Zazueta, ha sido relegado a la banca y el campeón de jonrones y producciones, Dariel Álvarez, no ha pesado. Ya veremos si el cubano despierta en la serie final.

Benjamín Gil se perfila a cumplir lo que anticipó. Obregón no será campeón y Tomateros será el nuevo monarca y representante de México en la Serie del Caribe. Dijo que van por 12 triunfos y ya tiene 8. Buen detalle de su parte en la celebración del triunfo en la eliminación ante Cañeros. Dedicaron un minuto de aplausos en la memoria del coach Leo Valenzuela.

Para el primero de la final este miércoles en casa, tiene listo a Manny Barreda, que va invicto con 2.0 en playoffs y para el segundo tiene a Anthony Vázquez. Un tercero con Manny Bañuelos y el cuarto lo tiene en duda. Ya no está en el equipo Édgar Arredondo, reclamado por Texas. El line-up no lo ha movido y no creemos que sufra modificación para la batalla titular. Le ha brindado toda la confianza. Ramiro Peña es el líder de este grupo y de postemporada con el robusto .417, seguido por Noel con .295 y el héroe del séptimo juego, Guadalupe Chávez.

Enfrente, nada cómodo con los inspirados Chris Roberson, Giansanti, Ricky Álvarez, Édgar García e Issmael Salas. Abróchense los cinturones porque habrá turbulencia en toda la guerra. Asegurados, llenos hasta donde llegue la serie titular. Pacho quiere la cuarta corona y Gil la tercera en cuatro años.