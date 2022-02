Golpe de autoridad de Colombia en el Caribe

audima

ANTE EL ASOMBRO de propios y extraños, Colombia aplicó golpe de autoridad al fulminar a los favoritos, Venezuela y Dominicana, para conquistar su primer título en Serie del Caribe. Y lo hizo de manera contundente al vencer en la final a los bicampeones de este clásico, que tuvieron que soportar la afrenta en su propia casa y sepultar las intenciones de conquistar el tricampeonato… Una vez más, el beisbol, este deporte impredecible, echó por tierra todos los pronósticos. Nadie pensó que este equipo sudamericano, apenas en su tercer compromiso en esta competencia, en donde arrastraba 10 derrotas en línea, sorprendió al instalarse en semifinal con marca de 3-2. Luego, enviaron a casa a la poderosa Venezuela, que se frotaba las manos para la gran final y fueron apaleados por 8-1. En este camino, Colombia dejó atónitos a la concurrencia en el Juan Marichal, cuando en la cuarta fecha aseguraron su paso a semifinales al quitar lo invicto al anfitrión y gran favorito Dominicana por 2-1. La única salpicadura que tuvieron los Caimanes fue la blanqueada que recibieron de México por 1-0 de la mano de Wilmer Ríos, que ofreció una actuación de lujo. José Mosquera, flamante mánager del clásico, siente que esta corona marca un antes y un después para el beisbol en Colombia. Una excelente puerta que se abre para seguir creciendo. Han hecho historia y esto llena de orgullo a este país identificado con el futbol mundial. Ahora, esta delegación que asiste al Caribe como invitado espera en corto tiempo formar parte de manera oficial de la Confederación del Caribe y recibir la oportunidad de ser sede de esta miniserie mundial. Tiene 77 años promoviendo el beisbol profesional. LA ÚNICA PARTICIPACIÓN internacional que tenía Colombia era la serie latinoamericana desde el 2012-2013, donde se agrupan las ligas de Nicaragua, Panamá e Invernal Veracruzana. Colombia se une a Cuba y Panamá, que, en su regreso a esta justa, también fueron campeones a las primeras de cambio. Los Vegueros de Pinar del Río hicieron la hazaña para Cuba en 2015 en San Juan, Puerto Rico, y Panamá con los Toros de Herrera, en 2019, en su propia casa. Los cafetaleros, de paso, estropearon la fiesta en Quisqueya por segunda ocasión en fila, porque en 2016, Venados de Mazatlán, México, capturaron la corona en la misma capital de San Domingo. La constelación de estrellas de Gigantes de Cibao, encabezados por Robinson Cano y Marcell Ozuna, no causó problemas a la excelsa actuación del diestro, Elkin Alcalá. La Cenicienta de este clásico, ahora los van a ver de manera diferentes en las próximas ediciones. Esos Caimanes llegarán sueltos y hambrientos de conservar la corona en Venezuela 2023. Mire usted, que ganar dos veces al trabuco de la isla en su misma guarida, no es de todos los días y Colombia lo hizo. Qué decir de la actuación de México. Podemos calificarla de buena a secas. No tuvieron apoyo a la ofensiva. Lo más destacable, que se levantaron de inicio con par de derrotas, para asegurar su boleto a semifinal con tres blanqueadas en fila, coleccionar 30 entradas sin anotación. Se quedaron atorados en semifinal al medirse a Dominicana, que estuvieron a punto de humillarlos con juego perfecto de Tyler Alexander, viejo conocido de los mismos Charros de Jalisco. Finalmente, Isaac Rodríguez acabó con el drama al conectar doblete e, incluso, quedaron cerca de la voltereta en la novena, pero hasta ahí quedaron. POR SEXTO AÑO en fila, México regresa con las manos vacías, en solo aproximaciones de alcanzar la décima corona del Caribe. Nos vemos en Venezuela el próximo año.