Grandes Ligas quema sus últimos cartuchos

CON EL RELOJ a punto de agotarse y en callejón sin salida, los dueños de clubes y el comisionado del beisbol de Grandes Ligas, Rob Manfred, todo parece indicar que han quemado sus últimos cartuchos con una segunda propuesta que parece definitiva, en intento, por llegar a un acuerdo con el sindicato de peloteros, en aras de no cancelar la temporada de este año.

AHORA, LA OFERTA para la asociación de peloteros se mantiene con una temporada recortada, pero extendida de 50 a 76 juegos de calendario regular, para concluir el 27 de septiembre y dejar octubre para playoffs, en donde, pueden participar hasta 10 novenas. Además, se garantiza pagar el 75 por ciento de salarios y la creación de un fondo de 200 millones de dólares para jugadores en postemporada.

NO OLVIDAR que el sindicato que dirige Tony Clark se ha mantenido firme en que la campaña sea de 114 juegos y que los salarios se paguen completos. Han dicho que no habrá cambios en su postura. Y bajo esas condiciones, no hay que descartar que esta nueva propuesta de MLB sea rechazada y provocar que no haya otro camino que detener negociaciones este año, con la incertidumbre de no saber si en 2021 la situación mejorará. Para el beisbol y la afición puede ser devastador que no se tenga beisbol. Afectaría a todos y no sabemos por cuánto tiempo.

EL TIEMPO NO se detiene. Los jugadores requieren cuando menos un mes para estar en forma. Ya empezó la segunda semana de junio, y el plan es cantar playbol en julio, para alcanzar los tiempos de la propuesta de Grandes Ligas. De batear de nuevo a Manfred y compañía, entonces la puerta puede cerrarse de manera definitiva. Y eso nadie lo quiere.

LA REGIÓN TRES del beisbol infantil y juvenil, con sede en esta plaza, acordó paralizar la temporada de este año en los seis circuitos. La causa, la maldita pandemia, que continúa haciendo estragos en Sinaloa y, especialmente, en nuestra capital. Manuel Moreno, presidente de este organismo, manifestó en comunicado que la protección de la salud de jugadores está por encima de todo. No hay condiciones de ofrecer seguridad a nadie en los torneos locales. Bien hecho, ya vendrán tiempos mejores.

UN MES ANTES, la Asociación Nacional de este movimiento había cancelado los campeonatos nacionales. Solo restaba que las 19 regiones del país determinaran a su criterio reactivar torneos internos o dejarlos para el otro año.

SE ESTÁ HACIENDO costumbre que expeloteros en situaciones económicas y de salud precarias recurran a solicitar apoyo para salir adelante. El último caso, Ángel Macías, aquel niño que saltó a la fama por su juego perfecto en los inicios del mundial de Williamsport. El exjardinero fue parte de Tomateros en sus inicios. Algo tendrán que hacer los dirigentes del beisbol profesional, el Gobierno o quien sea, para encontrar el mecanismo de ayudar a estos deportistas y no dejarlos desamparados. Digo.