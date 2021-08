Ilusión de medalla se quedó colgada

LA ELIMINACIÓN de México en el beisbol olímpico desató la furia en redes sociales. De los críticos que nunca fallan a toro pasado. Que si tienen razón, puede ser. Lo que sí debemos colocar en la balanza es que nadie puede asegurar que con otro mánager u otros jugadores se garantizaba triunfar. Sabemos que este camino es difícil, porque los rivales son la crema y nata del beisbol profesional. Claro que a todos duele regresar con las manos vacías. La ilusión de medallas quedaron colgadas en el armario. Que se fracasó, no hay defensa cuando se pierde. Ha dolido en lo más profundo las tres derrotas. Ante Dominicana 1-0 frente al favorito, ante el anfitrión Japón, 7-4, y la última ante el aparente desconocido, Israel, por paliza de 12-5. Escribir justificaciones no tiene caso. Lo que cuenta es el resultado final y estos no se dieron, así de simple. Se careció de bateo, es cierto, el pitcheo no respondió y que se apagaron varios peloteros, también es verdad.

NO OLVIDAR que en Israel no hay liga profesional, pero sus jugadores son nacidos en Estados Unidos, de doble nacionalidad. Todos forman parte del sistema de Ligas Menores en EUA. De ninguna manera, novatos o improvisados, son peloteros hechos, con experiencia en Ligas Menores.

QUE BENJAMÍN Gil no cumplió como mánager emergente, de acuerdo. No se aprovechó esta oportunidad histórica para colocar al beisbol azteca en primer plano internacional. Sin embargo, nadie puede asegurar que con otras figuras la situación cambiaría. Creo que tampoco se improvisó con el equipo que se eligió. Se ha criticado que llevaron la base de Tomateros de Culiacán, pero esos peloteros están probados que son de lo mejor. Que algunos fallaron es normal, no siempre salen las cosas como las planeas. Lo que debemos apuntar es que la planeación del equipo no fue adecuada. Todo se originó desde la destitución sorpresiva del mánager que logró el boleto a Tokio, Juan Gabriel Castro. La preparación fue escasa, solo dos juegos de exhibición. Tanto la federación como el mismo piloto sinaloense nunca revelaron la causa del rompimiento. Se dice que Édgar González, comisionado del beisbol del gobierno de la república, metió las manos en este asunto para asegurar que su hermano Adrián, quedara en la selección.

ESTO DESATÓ protestas, porque tenía dos años sin jugar. El Titán apagó dardos con buen trabajo en su debut con Mariachis de Guadalajara, soporte ofensivo de los superlíderes de la Liga Mexicana de Beisbol. Para su mala fortuna, en Tokio, fue silenciado, al igual que la mayoría, a excepción de Joey Meneses, que sacó la cara por todos.

BAJO ESTA tempestad llaman a Benjamín Gil. Había razones y de peso para su elección. El mánager del momento, con cuatro coronas en cinco años con Tomateros y en su estreno en LMB con los Tapatíos, los tiene superlíderes. En otras circunstancias, cualquier mánager y equipo en debut paga noviciado. Aquí es diferente, se ha agigantado al Matador, ahora candidato natural a la corona y que va por el tricampeonato en octubre en la LAMP. Se hicieron muchas expectativas, que vamos por el oro, ilusionaron a todos, pensábamos que la fiesta sería en grande, de verlos en el pódium, pero todo quedó en un sueño. De momento, ninguna disculpa es válida, porque lo que hablan son los resultados. Y esos, no se consiguieron.

