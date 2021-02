Incierto futuro para Osuna en MLB

AL ARRANCAR pretemporada del beisbol de Grandes Ligas, tres de los llamados pesos pesados, los veteranos mexicanos que estaban sin empleo, ya se acomodaron y dejaron solo en la banca al lanzador Roberto Osuna. Joakim Soria con Arizona, Sergio Romo en Oakland y Oliver Pérez de regreso con Cleveland, tienen asegurada la extensión de sus carreras.

SIN EMBARGO, al más joven, Chufito Osuna, con 26 , con todo y su título de salvados de 38 en 2019 con Houston -por encima de la estrella de Yanquis, Aroldis Chapman-, lo rodea la incertidumbre. Desde la campaña del 2020, cuando trabajó en cuatro juegos para un rescate, ya no ha lanzado. Se habla que no se recupera de una lesión en el hombro derecho. El sinaloense no ha mostrado a nadie que está sano, listo para volver a la gran carpa. Se hizo ruido que se activaría con Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico para la segunda vuelta, pero terminó la campaña y nunca apareció. Esta situación ha generado desconfianza en las 30 organizaciones de las Mayores para abrirle puertas. Se desconoce su futuro, hay incertidumbre, a menos que sea el propio diestro que demuestre a todos que está ready.

SE HABÍA comentado que Dodgers de Los Ángeles era candidato a firmarlo, pero el piloto de los campeones de la Serie Mundial, Dave Roberts, acaba de confirmar que Kenley Jensen, al menos, abrirá campaña como su cerrador. Es cierto, se desplomó en postemporada e incluso frente a Tampa Bay, pero siente que estará de regreso para demostrar por qué ha salvado 312 juegos con los californianos, cifra récord de franquicia. Es una lástima que Osuna, en plenitud de juventud, se quede sin jugar, con todo y sus 155 rescates en su carrera de cinco años, que lo ubican como el segundo mexicano con más salvados en las Mayores, atrás de Joakim Soria con 223. En caso que su paciencia se agote, que no tenga contrato en Estados Unidos, lo menos que tiene que hacer es jugar en la Liga Mexicana, para terminar con dudas y demostrar que su potente recta y aliados en su repertorio son de la Gran Carpa. El tiempo se le agota.

CON TODO Y problemas que tienen en Japón a causa de la pandemia -igual que el mundo-, que se agigantaron con la renuncia del presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos 2021, en México tienen plena confianza que no habrá otro aborto de esta justa. Por lo pronto, el mánager del equipo azteca, Juan Gabriel Castro, soltó la lista de 60 preseleccionados, para buscar 24 definitivos.

EN EL GRUPO aparecen los campeones guindas, Ramiro Peña y Efrén Navarro; el monarca de salvados de LMP, Fernando Salas; el champion bat, Isaac Paredes, refuerzos de Tomateros en la Serie del Caribe. Otros incluidos: Japeth Amador, campeón de jonrones y producciones; Roberto Ramos, estrella de LG en Corea, y el Grandes Ligas, Ramón Urías.

NO OLVIDAR que Navarro conectó el hit del triunfo en extra inning ante Estados Unidos, para asegurar uno de los seis lugares olímpicos. Ya están cuatro: Japón, Corea del Sur, Israel y México. Faltan dos.