Instituir premio al Mejor Pelotero Mexicano en MLB

LA IDEA DE LAS ligas de Venezuela y recién de República Dominicana, de premiar al mejor jugador en cada temporada de Grandes Ligas, me parece acertado. Reconocer a los peloteros de mayor jerarquía de estos países, es alentador. Por ello, creo que, en México, la Liga Mexicana del Pacífico debería tomar la iniciativa para hacer lo propio con nuestros embajadores en las mayores.

EN VENEZUELA, distinguieron al receptor de Reales de Kansas City, Salvador Pérez, campeón jonronero con 48. Luis Aparicio, único bolivariano en estar en Cooperstown, en su honor es esta gema. En la Isla de Quisqueya, el elegido por panel de cronistas, fue el primera base de Toronto, Vladimir Guerrero, que bateó 311, conectó 48 palos de vuelta entera y empujó 111 carreras, para ser líder de estos últimos dos departamentos. En México con los ojos cerrados, la distinción seria para Julio César Urías, por su campaña de ensueño con Dodgers de Los Ángeles, al convertirse en el primer mexicano en conquistar la corona de más victorias en Grandes Ligas con marca de 20-3. Como plus, ganó otro juego en serie de campeonato ante los Gigantes de San Francisco.

DESDE LUEGO, que también destacamos el trabajo del lanzador, José Urquidy, que estableció marca de más triunfos en series mundiales con las dos primeras que consiguió Houston ante Bravos de Atlanta. De paso mencionar, el mazatleco ya tenía otra que logró en 2019 con los mismos Texanos. Y hasta antes de escribir esta colaboración, era factible que aspirara a otra, en el sexto juego o quizá en posible séptimo duelo en Houston. La propuesta para llevar el nombre de este premio en México, sería para honrar a Fernando Valenzuela, principal referente de nuestra pelota en la historia de la MLB. Es el máximo ganador con 173 y único en ganar las distinciones de novato del año y Cy Young el mismo año, 1981. Para cualquier deportista, recibir reconocimientos, a nadie incomoda, menos cuando brillan en el mejor beisbol del mundo. Ahí está esta propuesta, que considero factible, que bien puede adoptar la LMP en su lista de galardones que entrega al final de cada campaña. Además, lo que hizo Urías, quizá nunca lo volvamos a disfrutar, ser el pitcher azteca más triunfador, por encima de las grandes luminarias y millonarios de esta industria. Quiero pensar que, al menos, Tomateros tiene reservado reconocer este logro de uno de sus miembros del staff de pitcheo.

El DEBUT DE Pujol en la Liga Dominicana con Leones del Escogido, fue alentador, al producir la carrera de la victoria en el clásico de la capital en San Domingo, al vencer al laureado cuadro de Tigres del Licey. El histórico primera base, conectó hit dentro del cuadro. Bateó de 5-1. El 10 veces todas estrellas, pretende tener aceptable campaña, en espera de recibir llamado de nuevo equipo en las mayores y continuar su meteórica carrera que se extiende a 21 años, con todo y sus 41 abriles.

POR RUMBOS de la Liga Mexicana del Pacífico, hay tres mánagers que no encuentran la fórmula para sacar a sus equipos de la pobre primera vuelta. Con todo y sus blasones, Eddy Diaz no camina con Venados de Mazatlán. Robinson Cancel está peor con los coleros Cañeros de Los Mochis y Bronswell Patrick no termina por convencer a Águilas de Mexicali.