JC Urías, ¿al relevo de Dodgers para playoff?

ES EVIDENTE que Julio César Urías no es consentido del mánager de Dodgers, Dave Roberts. No lo ha dejado lanzar con libertad. Siempre bajo presión, que al primer titubeo no se tienta el corazón para removerlo, aunque en ocasiones deja partidos con ventaja. Al inicio de esta campaña, Roberts declaró que el zurdo sería abridor de tiempo completo, con pitcheos necesarios para consolidarse como estelar.

LAMENTABLEMENTE, en la práctica es diferente. Luego de 10 aperturas, el miércoles pasado lo envió al bull pen frente a Oakland y estuvo excelente en seis entradas, dos hits, par de bases y cinco ponches. Perdieron y salió sin decisión. Ese será su destino en playoffs, a menos que... Ya dijo, para los juegos 1 y 2 de postemporada utilizará a Clayton Kershaw y a Mark Buehler. En caso de un tercero, estudia a Tony Gonsolin o Dustin May. Para el relevo, es evidente que deja a JC Urías, con todo y su 3-0. Tiene 12-7 con LAD.

EL TRABAJO EXCESIVO en cada juego, que supera 70 pitcheos en menos de cinco innings y el titubeante arranque, que ha permitido 10 carreras al inicio de los juegos, son las causas principales por las que Roberts le ha perdido confianza. Hablamos de un pelotero joven, de 24 años, con enorme potencial, que solo falta explotarlo, que tenga el apoyo necesario para desarrollarse.

QUIZÁ EL PILOTO CALIFORNIANO ya se desesperó presionado porque tampoco ha logrado ganar la ansiada Serie Mundial en cinco años de labores y, por consecuencia, suele tomar decisiones equivocadas. De momento, ha cumplido, es el equipo más ganador de este año, con 40 triunfos del rol de 60 partidos; pero el compromiso final es la corona, que se oculta hace 40 años. Lo demás, sale sobrando.

ÚLTIMO FIN de semana de la temporada en Grandes Ligas, donde surgirán los otros siete con boleto a postemporada, para reunir los 16 y, por ende, conocer los rivales de la primera fase. De lo más notable, hasta ahora, el ingreso a playoffs de Padres de San Diego, Azulejos de Toronto y los incontenibles Rayas de Tampa Bay, que superaron a los orgullosos Yanquis de Nueva York. Las decepciones, Nacionales de Washington —actuales campeones— y la debacle de Medias Rojas de Boston, hundidos en sus divisiones.

RESTA CONOCER en esta última serie a los campeones individuales, donde habrá sorpresas. El novel cátcher de Toronto, Alejandro Kirk, conectó doblete productor de dos carreras frente a Yanquis, para afianzar el triunfo de 4-1 el jueves, que amarró boleto a la fiesta grande y fue designado el JMV del partido.

TODO PARECE indicar que los planes originales para cubrir los jardines guindas tendrán sorpresas, si no, al tiempo.

LA ATENCIÓN en la Liga Coreana es el azteca Roberto Ramos, que ya alcanzó en la cima de jonrones al dominicano Mel Rojas (con 37) y se colocó en el top ten de productores, con 85. Después de dos temporadas de 40 jonrones y otra de 46, ningún pelotero mexicano en el extranjero había conectado tantos jonrones. Ramos puede ser el arma letal de Hermosillo para la próxima campaña de la LMP.