Jorge Fitch, leyenda del beisbol mexicano

A LOS 87 años de edad, Jorge Fitch Díaz rinde tributo a la madre tierra, pero deja un memorable legado a su paso por el beisbol profesional. Una leyenda que enmarcó su férrea entrega en el terreno de juego, que defendía a capa y espada a sus equipos, sin importar consecuencias. Natural de Navolato, se constituyó en uno de los mejores shortstop de nuestra pelota, a la altura del Huevito Álvarez, y excelente mánager que repartía sabiduría y experiencia.

PRODUCTO de brillante carrera en los diamantes, fue elevado al Salón de la Fama del Beisbol Profesional Mexicano en el 2001, al lado de Pedro “Charrascas” Ramírez, Rudy Sandoval y el jonronero Jack Pierce. En la Liga Invernal transitó nueve años. Hermosillo, de 1960 a 1965, con dos coronas;Ciudad Obregón, 65-66 —campeón y jugador más valioso—, duró tres campañas, y cerró con Navojoa en 70-71. Tiene el récord de más jonrones de campocorto en una temporada, con 18; fue subcampeón de este departamento, atrás de Héctor Espino, que conectó 19 en 65-66.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

EN LMP, conectó 47 cuadrangulares, 198 producciones, 247 carreras anotadas, 52 robos y .250 de average. En LMB , fue estrella en la coronación de Puebla en 1963, bajo el mando del cubano Tony Castaño. Bateó .316, empujó 57 carreras y pegó 6 jonrones. Se retiró en 1977. En el verano, trabajó 16 años, pegó 49 palos de vuelta entera, 567 remolques, 96 estafas, 1676 hits en 1670 juegos. En LMP, laboró nueve ediciones, del 60-61 a 70-71, con 484 partidos, 469 imparables, 47 jonrones, 198 fletes; todo en 1873 turnos.

AL TERMINAR su carrera como jugador, inició labores de mánager en 1973, que lo llevó a dirigir en los dos circuitos más importantes de México. Logró dos títulos en verano con Nuevo Laredo y Ángeles de Puebla. También incursionó en la oficina como gerente. En el gélido circuito, fue timonel de Tijuana, Mexicali, Guasave y Tomateros. Establecimos excelente amistad, que permaneció muchos años, hasta que se enfermó de embolia cerebral.

DESDE TEMPRANA edad se fue a radicar a Tijuana, en 1944, y después a las playas de Rosarito, donde atendía el famoso restaurante Cuarto Bat. Confesó que siempre gustó de jugar el shortstop, porque su ídolo era la leyenda de las Mayores Phil Rizzuto y combinaba pasatiempos en el futbol como portero y basquetbol.

RECUERDO MUY BIEN cuando llegó a dirigir a Culiacán. Ocurrió la campaña 88-89 como relevo del exlanzador Miguel Solís, con marca de 19-22. Quedaron en octavo sitio. A la campaña siguiente se mantuvo en la dirección desde inicio y realizó gran trabajo en la primera vuelta con palmares de 16-22. Sin embargo, de carácter fuerte, sin temor a nadie, tuvo fuerte discusión con los ampáyers en una jugada de su tercera base, Carlo Colombino. Los excesos subieron de tono, lo expulsaron del juego y de toda la campaña.

CON LA calificación en la bolsa, fue relevado por el cubano Carlos Paz. No calificaron. Me habló Fitch desde Rosarito para conocer el futuro del equipo, le dije que se quedaron sin playoffs, y el hombre sólo contestó “No puede ser, discúlpame”. Lloró y cortó la llamada. Desde entonces, no volvimos a tener contacto.

EN LIGA MEXICANA también fue expulsado del beisbol por su exigente temperamento. Un mánager que desquitaba salario con pasión. Siempre lo recordaremos, DEP.