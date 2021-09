Julio Urías acumula retos a corto plazo en MLB

EN SUS PRIMEROS cinco años en la Gran Carpa, Julio César Urías continúa acumulando éxitos, cumpliendo retos, que lo encaminan a convertirse en otra celebridad del beisbol mexicano y, ¿por qué no?, en las Mayores. No exageramos cuando hablamos que el zurdo de La Higuerita cuenta con las herramientas para alcanzar la fama, gloria y el éxito rotundo. Lo único que debemos dejar en claro es no perder el piso, que sea humilde y que mantenga consistencia, como hasta el momento lo ha hecho.

EN ESTA TEMPORADA de ensueño, se mantiene como pitcher con más victorias en las Mayores, con 15-3, producto de su brillante trabajo en la salida del lunes ante el consistente Bravos de Atlanta, nada menos que los líderes del Este en la Liga Nacional. A pesar de que lo sacudieron con dos jonrones, de Freeman y Soler, tuvo arrestos suficientes para capear la tempestad en seis entradas, cuatro hits, 2 carreras y 7 ponches.

EL ESTELAR, que pertenece a Tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico, elevó su marca colectiva con 27-10, 3.19 en efectividad, 160 chocolates, 53 carreras, todo en 100 apariciones. De momento, asume la cima de ganados, por encima de Kyle Hendrick, de los Cachorros, que se queda con 14 triunfos.

CON TODO ESTO, J. C. Urías se ha convertido en el mejor lanzador latino de la Gran Carpa. Ahora, es el segundo culiacanense con más victorias, al igualar al que ha sido su ídolo, Óliver Pérez Martínez. Ahora, con seis salidas en puerta para cerrar el calendario regular, pretende cazar los 20 ganados del mejor sinaloense, Teodoro Higuera, y hasta igualar el récord de lanzadores aztecas con más éxitos, Fernando Valenzuela y Esteban Loaiza, con 21.

NATURALMENTE que también es sólido candidato al prestigiado premio Cy Young, el mejor pitcher de la campaña. Ya hemos escrito que alcanzó el cielo con salvar el juego que otorgó a Dodgers la Serie Mundial del año pasado ante Tampa Bay. Es decir, ya ha gozado el inigualable placer de ser campeón en el mejor beisbol del mundo.

QUEDA MUCHO tiempo para agigantar su carrera, enaltecer su legado y escribir con letras de oro su figura entre las celebridades del beisbol y de nuestro deporte. Después de su debut en el 2016 con palmares de 5-2, registró otra de 4-3 en 2017 e invicto con 3-0 en el histórico 2020. Este año, ha cambiado su vida. En estos momentos, a sus 25 abriles de edad, es carta sólida para que en la agencia libre firme contrato multianual, que le garantice su economía y la de su familia de por vida. Se lo merece.

AHÍ LA LLEVA, no pierde en sus últimas 10 salidas. Las proyecciones que presenta para esta edición es de 18-4 con 32 apariciones. Le faltan 6, si no hay eventualidades, como lesiones.

PARA IRNOS, resaltar que Vlad Guerrero volvió a explotar con el madero al conectar par de jonrones que lo mantiene en la pelea de este departamento con 38, a la caza de Salvador Pérez y el fenómeno Shohei Ohtani, que empalmó el 42.