Julio Urías quiere ser quinto abridor con Dodgers

JULIO CÉSAR URÍAS envió claro mensaje al mánager de Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, pretende quedarse con la quinta y última plaza de abridor para la próxima temporada de Grandes Ligas, para defender la corona, luego de 32 años de sequía. El zurdo de la Higuerita, en segunda salida en campo de entrenamientos, ofreció actuación soberbia al retirar en fila a nueve hombres, en victoria de los Californianos, 8-0 ante Medias Blancas de Chicago.

URÍAS ACAPARÓ reflectores en la Serie Mundial del año pasado, al dominar tres capítulos de forma magistral y conservar histórico triunfo ante Tampa Bay en el séptimo juego. El lunes brilló en primera salida de abridor, con tres capítulos, sin hit ni carrera y un ponche. Lo que llamó la atención es que uno de los aparentes integrantes del pókar de ases reservados para ser pitcher de cabecera, Dave Price, trabajó de relevo en este juego. Urías trabajó regular en debut en spring training en bullpen.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

DURANTE las cinco campañas que tiene en las Mayores, ha combinado trabajo de abridor y relevista. Se ha adaptado muy bien al rol que le asigne Roberts. Sin embargo, la ilusión de cualquier lanzador es iniciar juegos, son regularmente los estelares de los equipos y los que cobran mejor. De 74 apariciones en su carrera, 38 son de abridor. Las campañas que fue estelar de la rotación fue en su presentación en 2016, con 15 aperturas de 18 partidos, el año pasado en 10 de 11. En 2019, de plano se le mandó al bullpen con solo 8 aperturas de 37 salidas.

HOY, LOS CAMPEONES de Serie Mundial han incorporado a dos figuras: Trevor Bauer y el regreso del mismo Price, que la campaña anterior rechazó jugar por cuestiones de protección a su familia por la pandemia. Los otros dos puestos están reservados a la estrella Clayton Kershaw y el novato sensación Walker Bueler. La quinta plaza está disponible para una tercia de brazos: Julio César, Tony Gonsolin y Dustin May.

NO OLVIDAR que sin Price ni Bauer, Dodgers fueron campeones. La combinación de todos los mencionados resultó a Roberts. Cierto, este verano tendrán mayor profundidad, pero no garantiza conservar la corona. Y Urías está firme a responder en cualquier rol. No se descarta que Price no soporte el largo calendario de 162 juegos, que pueda cumplir con 30 o más salidas. Ya es veterano e incluso está dispuesto a ir al bullpen si es requerido. Urías, la recortada campaña anterior, tejió marca de 3-0, 45 ponches, y 3.27 de PCLA. Globalmente, tiene 12-7, 232 chocolates, 3.20 de efectividad en 72 duelos y 239 capítulos.

LO QUE SÍ es evidente es que el zurdo guinda tiene un panorama halagador, merece la confianza del alto mando azul. Lo que les regaló la campaña pasada no es cosa menor: un título de Serie Mundial. Ojalá que se mantenga sano, alejado de lesiones y con esa fortaleza que lo caracteriza —25 años— lo encamine a constituirse en pelotero estelar. Es más, si me apuran, no me sorprende que pueda brincar al rol de cerrador si Kenley Jansen vuelve a fracasar.