Justicia para Benjamín Gil de manager en LMB

JUSTICIA DIVINA para el Manager Benjamín Gil en la Liga Mexicana de Beisbol. Lo designaron el piloto del año, en su debut en estas lides al frente de los Mariachis de Guadalajara. Nadie pensaba, que el Matador, en su presentación en este circuito, con equipo de expansión, se convirtiera en uno de los principales animadores que lo llevó a conquistar la máxima cifra de ganados y perdidos con 47-16.

QUEDÓ EN LA antesala de ingresar a la historia de este circuito de verano con la diadema principal, pero perdió la final de la división norte en seis juegos ante los ahora campeones, Toros de Tijuana, en desenlace que sigue con sabor amargo.

“Creo que era justo esta distinción. No me ilusionaba, porque en la Liga Mexicana del Pacífico, con mejores trabajos, no lo he recibido. Honestamente, nadie consideraba a nuestro equipo que llegara tan lejos, menos porque enfrente se tenía a conjuntos consolidados, con mucho talento, historia como, Monclova que era el monarca, Monterrey, Tijuana y Saltillo. Los muchachos se fajaron, mantuvimos regularidad, se les dio la confianza y todos respondieron, novatos y experimentados”, apunto el laureado dirigente.

BENJAMÍN EXPRIMIÓ facultades de cada pelotero. Sorprendió el japonés Masaru Nakamura, que terminó invicto con 8-0 y fue distinguido pitcher del año, qué decir, Anthony Vázquez que mantuvo su clase y término con 5-1. Marco Carrillo, no desentonó en el staff de abridores con 5-4. Un cuerpo de relevistas, que cumplió y muy bien, para conservar victorias.

A LA OFENSIVA, la consistencia fue factor determinante con, Jesse Castillo, el exestelar ligamayorista Adrián González, Luis Sardiñas, Breau Amaral, Carlos Ibarra, todos formaron un equipo triunfador, respondieron a la exigencia del tijuanense. Ha sido un año de éxitos para Benjamín. Manager bicampeón en la Liga Mexicana del Pacífico con Tomateros y piloto de México en Juegos Olímpicos en Tokio. Se une a su cadena de estrellitas, el título en la serie mundial del 2002 con angelinos, cuatro coronas en cinco campañas con Culiacán. Monarca como pelotero con Sultanes de Monterrey y los mismos guindas.

TENEMOS PENDIENTE -aclaro gil-, el tricampeonato con Tomateros y el primer cetro del Caribe. Vamos por ellos. Y estamos listos para regresar a la LMB con Guadalajara para repetir otra buena campaña y estar en la cima.

EN RELACIÓN al actual paso de Tomateros en la LAMP, mantiene firme la postura que serán tricampeones, que van a estar de nuevo en el Caribe, en Santo Domingo, en busca de ese cetro que se ha escapado. Los seis puntos de la primera vuelta, los considera buenos, pero no debe preocupar a la organización y afición porque van a estar en play off y peleando la corona.

ANUNCIÓ QUE el miércoles tendrá su primer partido el ahora ligamayorista de Baltimore, Manny Barreda y que el fin de semana en Hermosillo, estará activado el taponero y también grandes ligas de Washington, Alberto Baldonado, para redondear el staff de pitcheo, el mismo que ha sido monarca en este circuito.

DE HECHO, SON las dos piezas que restaban a la escuadra de casa, que ha sido la fortaleza en las últimas campañas. La cara nueva se ha acoplado excelente, en la figura del tercera base Emmanuel Ávila. Y el cubano y jardinero central, Dairon Blanco, ha sido un tiro. Una base nacional de amplia experiencia, que mientras continúe brindando resultados y campeonatos no los moverá Benjamín Gil.