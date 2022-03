La leyenda de Pujols continúa en San Luis

audima

LOS QUE PENSABAN que había terminado la carrera en los diamantes de Alberto Pujols, se equivocaron. Al dejarlo libre Dodgers de los Ángeles y con 42 años sobre sus hombros, el Dominicano se resistió a guardar los spikes. Formaba parte del centenar de agentes libres para esta campaña del 2022 en las Mayores.

LA LEYENDA que construyó con Cardenales de San Luis durante una década, de nuevo, le abre puertas. Lo han contratado por una temporada, para llegar a 22 en su brillante carrera. Ahora tendrá la oportunidad de incrementar estadísticas, que de momento lo ubican como el quinto mejor jonronero de todos los tiempos, con 679, a cuatro de alcanzar en el cuarto sitio a Álex Rodríguez y 21 de la histórica cifra de los 700, que comparten Barry Bonds, Babe Ruth y Hank Aarón.

ES SOLO PLACER de continuar en el terreno de juego, porque económicamente tiene resuelta su vida y de los suyos, después del megacontrato de 240 millones por 10 años que firmó con Angelinos de Anaheim. De hecho, Pujols vivió sus mejores momentos con San Luis y no en Anaheim.

CON CARDENALES, del 2001 al 2011, despachó siempre 30 o más jonrones y 14 campañas en general con esta marca. Además, empujó 100 o más carreras en 10 años y la última con 99 con San Luis. Con Angelinos, solo presentó 4 ediciones superior al centenar de registros. Se dijo, en esos tiempos del faraónico acuerdo millonarios, que Angelinos le pagó por lo que trabajo con los Pájaros Rojos, porque en Anaheim, bajo notablemente rendimiento. Lo despidieron en 2021, al ofrecer 5 jonrones, 12 producciones y .198 de average en 24 juegos.

DODGERS LE dio espacio como jugador de banca y lució mejor con 12 garrotazos de cuatro esquinas, 38 fletes y .254 de porcentaje. Globalmente, participó en 2971 partidos con 11114 turnos al bate, le dieron 1345 pasaportes y lo poncharon en 1349 ocasiones. El lunes que volvió a vestir el uniforme rojiblanco, cuando ingresó al terreno de juego de spring training, fue ovacionado por la afición y los peloteros le rindieron honores al ponerse de pie.

FUE UN MOMENTO bien emotivo. Es el tipo de peloteros que se ha ganado el respeto y cariño de todos por su carrera, dentro y fuera de los diamantes. San Luis tendrá un imán de taquilla, ese jersey se venderá por miles. Se une a otra leyenda de 20 años, el boricua Yadier Molina, que se mantiene firme con una roca en pos de su vigésima campaña. Son dos históricos de San Luis.

DE OTRAS COSAS, no arranca la campaña de las Mayores y los Padres de San Diego ya tienen migraña al tope. Primero la fractura de la mano de Fernando Tatis Junior y ahora Manny Machado, que no estará en el opening day por lesión. Los dos míster 300, no de average, sino de millones de dólares, dejarán temblando la ofensiva y el infield, porque son los caballos con el tolete y del campo corto y tercera base.

ÓLIVER PÉREZ ofreció excelente actuación en su primera salida, una entrada sin carrera con Arizona. Miguel Aguilar, otro zurdo que debutó la campaña con Diamantes, fue enviado a las menores. Esteban Quiroz tendrá última oportunidad de llegar a las Mayores con los Cachorros de Chicago. Lo cambiaron las Rayas de Tampa Bay con el jardinero Colombiano Harold Ramírez. Es la cuarta organización del Cajemense, luego de desfilar con San Diego, Boston y Mantarrayas. En las mismas circunstancias aparecen Joey Meneses, con Nacionales, y Roberto Ramos, con Boston. Se les acaba el tiempo a los aztecas.

TODO INDICA que la presentación del nuevo presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Carlos Manrique, será hasta la asamblea de abril.