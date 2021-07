Listo cuerpo técnico de México a Tokio-2021

PARTE DE LA incertidumbre que rodea al equipo de beisbol de México para los Juegos Olímpicos de Tokio-2021, la despejó este viernes el mánager Benjamín Gil. “Lo único que te puedo adelantar es el cuerpo técnico que me acompañará a este reto”.

NOÉ MUÑOZ, hombre de todas sus confianzas, será coach de banca. Para el tráfico de tercera y primera base, aparecen Martín Arzate y Héctor Estrada. Responsable del picheo: Rigoberto Beltrán, y para bullpen: José Silva. “Es todo lo que te puedo confesar”, acotó el Matador. Las funciones de coach de bateo la cubrirán entre todos los mencionados. El róster de jugadores se revelará este domingo. No se ha publicado la lista de los 24 porque están en espera de liberar algunos permisos de peloteros que trabajan en Estados Unidos. “No podemos adelantar a nadie, porque queremos tener la seguridad que no habrá cambios. La idea es conformar un plantel sólido, equilibrado, capaz de ascender al pódium”, acotó el mánager más exitoso de la actualidad en el beisbol nacional.

SOBRE LOS rivales del grupo “A”, Dominicana y Japón, no se asustó ni nada por el estilo. Con la seguridad y optimismo que lo caracteriza, el piloto de los bicampeones Tomateros de Culiacán en la LAMP, adelantó que mantiene la fe en que se colgarán medallas, sin identificar de qué metal. Los aztecas abren fuego el próximo 30 contra Dominicana y al día siguiente ante el anfitrión, Japón, que, junto con Estados Unidos, son favoritos para lograr el oro.

EL SISTEMA de competencia asegura dos boletos de cada grupo para semifinales e ir directo a pelear medallas. De modo que el juego ante Dominicana es de vida o muerte.

AUNQUE SE mantiene hermetismo blindado sobre la lista de viajeros a Japón, se sabe que uno de los seguros es el primera base de Mariachis de Guadalajara, Adrián González. Hay otros candidatos como Ramiro Peña, Alexis Wilson, Efrén Navarro, pero falta la última palabra de Benjamín Gil. ”Es todo lo que te puedo decir. Salúdame a la gente de Culiacán”. Lo factible es que después del domingo, también defina el plan de concentración. Hasta el momento, un combinado nacional sostuvo dos encuentros de exhibición frente a Dominicana y Venezuela, con saldo de derrota y victoria en la Ciudad de México. Lo que es evidente: que del equipo que logró boleto a las Olimpiadas hace dos años al vencer a Estados Unidos habrá bajas y caras nuevas. Será un equipo diferente al que tenía diseñado el mánager anterior, Juan Gabriel Castro.

CAMBIO DE RIEL: El gerente deportivo de Tomateros de Culiacán, Mario Valdez, salió al paso de especulaciones que se han generado de un posible cambio de Rico Noel con Yaquis de Ciudad Obregón. “No sé bajó qué argumentos se publicó eso. Son inventos. No hay absolutamente nada sobre el tema. Tenemos planeado platicar con Noel, para saber en qué condiciones se encuentra y disposición de un posible regreso con nosotros. No ha jugado en las últimas dos campañas de LMP y LMB, ni en Estados Unidos”, apuntó el ex Grandes Ligas.

