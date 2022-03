Los riesgos de contratos faraónicos en el beisbol

audima

NUNCA HEMOS apoyados los mega contratos en Grandes Ligas. No creo que los dueños estén preocupados. Lo que, si defendemos, esas escandalosas cifras, regularmente no corresponde a lo que producen estos peloteros y otros, que no se cuidan, porque simplemente, tienen asegurado futuro económico y de sus familias a gran escala.

RECUERDO que, en 1998, estremeció a esta industria el contrato de 100 millones de dólares del lanzador Kevin Brown, cuando firmo para Miami, después de brillante trabajos con Padres de San Diego. En la actualidad, ya es frecuente que los jugadores, piensen llegar a la agencia libre, en óptimas condiciones físicas y con números espectaculares, para llamar la atención de clubs poderosos, los que sueltan la chequera por gusto.

LA LISTA es abundante de peloteros que, sin presión alguna, cumplen con lo necesario en cada temporada. Muchos no terminan, porque aparecen con frecuencia lesiones. No les importa, porque su salario y permanencia en sus equipos, está garantizada.

Vea usted:

MIKE TROUT, 12 años y 430 MDD con Angelinos, Mokie Betts 12 por 365 con Dodgers, Francisco Lindor, 10 por 341 con Mets-ha sido un fracaso-, Bryce Harper, 13 por 330 con Filis-con más pena que gloria-, Corey Seager, 10 por 325 con Texas, Giancarlo Stanton-rey del ponche-, 13 por 325 con Miami, ahora con Yanquis, Manny Machado, 10 por 300 con San Diego. SEGUIMOS: Alberto Pujols 10 por 254-lesiones y baja de luego han manchado el final de carrera-, Alex Rodríguez, 10 por 252 con Texas y 10 por 275 con Yanquis, Gerry Cole, 9 por 324 con Yanquis y Max Scherzer, acaba de firmar por 3 temporadas y 130 millones de dólares con Mets, que lo convierten en el más lucrativo en la historia en promedio por año, a 43.33 de los verdes. Y PREPARENSE, falta el primer cañonazo que supere los 500 millones, en donde los candidatos, son los dominicanos, Juan Soto de Nacionales y Vlad Guerrero Jr de Toronto.

HERMOS DEJADO aparte el caso de Fernando Tatis, que la campaña anterior estreno su contrato de 14 años por 340 millones de dólares. Es cierto, fue el mejor en los principales departamentos ofensivos, con 42 jonrones, 25 robos, 97 producciones y tercero en la votación para jugador más valioso de la Liga Nacional. En dos ocasiones, dejo de jugar por lesiones en su hombro. Lo movieron del campo corto a jardinero central, por los problemas con su brazo derecho. AHORA, SE encuentran los Padres, con la novedad, que está programado a cirugía por fractura de muñeca, con rehabilitación hasta de tres meses. Es decir, media campaña fuera y sin saber cuándo entrara en ritmo. Con esta baja, San Diego, volverá a batallar en la división Oeste. No olvidar, que, en el 2021, tuvieron primera vuelta de ensueño, parecía que se enfilaban a postemporada, de pronto, en la segunda parte, llego el colapso, se derrumbaron, terminaron con campaña perdedora y por consecuencia, sin playoffs, con dos estrellas, Machado y Tatis son valor de 640 MDD.

QUE PASO A Tatis?. El señor, irresponsablemente se lesiono en temporada muerta. Tuvo un accidente en motocicleta, cuyas lesiones, al parecer maquillaron con raspones en piernas y brazos, pero se ocultó la gravedad. Ahora, en vísperas de la pretemporada, salen con su domingo siete.

LO SOSTENEMOS, esas multimillonarias firmas, solo producen inflación en la industria y dolores de cabeza a dueños y managers. Y lo peor, tienen que pagar sin, jugar y por ende, sin resultados.