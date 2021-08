Manny Barreda para el inaugural en Culiacán

LOS TOMATEROS de Culiacán ya tienen definido al lanzador para el juego inaugural de la próxima temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, cuando reciban el 5 de octubre a los Yaquis de Ciudad Obregón. Benjamín Gil, mánager guinda, adelantó al pitcher de cabecera de la rotación para que repita en el opening day, en el inicio de la defensa del campeonato y con el propósito de conquistar el tricampeonato en forma consecutivo.

EL MATADOR, recién incorporado a la dirección de Mariachis de Guadalajara en la Liga Mexicana de Beisbol, estableció que “con todo y que Manny patinó en el tercer juego frente a Israel en Juegos Olímpicos, es un superlanzador, de lo mejor que hay en México. Ha sido soporte en la coronación de Tomateros, cerca de llegar a Grandes Ligas. Que, si falló en Japón, no le quita méritos a su calidad”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

DE ESTE TEMA de los olímpicos, Benjamín no rehúye a cuestionamientos. “Solo te puedo decir que estoy orgulloso, satisfecho. No triste. Que más hubiese querido que ganar y regresar con medalla, pero no se pudo y punto. Me critican, pero llevamos el equipo adecuado, a lo mejor, es lo que se tenía. Lo ideal es haber conseguido a los Urías, Verdugo, Pony Quiroz, Miguel Aguilar, Alejo López, pero no se logró, unos porque estaban en las Mayores, otros no tuvieron permiso y, en el caso de Alejo, que ya estaba listo para viajar a Japón, lo ascendieron los Rojos y se quedó”.

LUEGO CUESTIONÓ, “¿Quiénes han sido los mejores jugadores de los últimos cinco años? Los que llevamos, son de Tomateros. Nada más les recuerdo; cátcheres Alí Solís y Alexis Wilson, guantes de oro. En primera, exligamyorista, Efrén Navarro y Adrián González, que brillan en LMB. Los jardineros más cotizados, Joey Meneses y Sebastián Elizalde. En el cuadro, Danny Espinoza y Ramiro Peña, con amplia experiencia en Grandes Ligas. Estoy de acuerdo, el pitcheo falló a la hora cero, pero eso le puede ocurrir a cualquiera, aunque haya estado Juan Gabriel Castro, Rich Rentería o Joe Torre”.

SOLO QUIERO dejar bien claro —apuntó el piloto tetracampeón guinda— que la camiseta de México siempre la he traído bien puesta, hasta cuando estaba en Grandes Ligas. Los Juegos Olímpicos ya pasaron, fue una grata experiencia. Ahora a seguir de frente, primero con Guadalajara en playoffs y en dos o tres semanas ya enfocaremos todo en Tomateros, que van por el tricampeonato.

TAMBIÉN SENTENCIÓ que critican sin fundamentos, que no asistió Matt Clark, pero este pelotero en el premier 12, no tuvo buen trabajo, solo conectó dos imparables, es cierto que fue uno jonrón clave, pero hasta ahí.

SOBRE EL trabajo con Mariachis, confió que al inicio de campaña dudaban, hasta que llegaran a playoffs, porque estaban en la división de los favoritos, Monclova, Tijuana y Saltillo. Nadie imaginó que terminaran como superlíderes de la LMB. Ahora están en buena posición, como para soñar en hacer historia en su presentación de esta franquicia y ser campeones.

DE NO OCURRIR contratiempo, Esteban Loaiza estará en libertad desde ayer, luego de tres años en prisión en Estados Unidos por posesión de 20 kilos cocaína. Será deportado a México con libertad condicional por cinco años.

TAMBIÉN este sábado, Julio César Urías va por su décima cuarta victoria, cuando Dodgers reciba a Angelinos y Shoei Othani en Los Ángeles.

Síguenos en