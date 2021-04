Mariachis sorprenderá, seremos ganadores: Gil

HABLAMOS largo y tendido en amena conversación con Benjamín Gil Aguilar, para conocer proyecciones en su debut como manager en la Liga Mexicana de Beisbol, a partir del próximo 20 de mayo. Luego de sortear rumores sobre su llegada al circuito de verano, finalmente lo convenció un contrato por tres años, el planteamiento le encantó y aprovechó el momento para aspirar a convertir la franquicia competitiva y convencer a la afición con trabajo y buenos resultados. “Mariachis será equipo que dará sorpresas. Se confecciona un plantel sólido, bien estructurado, con veteranos de calidad y sangre nueva, capaz de no pagar noviciado, con aspiraciones grandes. No voy a prometer el título, porque luego me dicen que estoy loco, pero sí estoy ilusionado con el roster en proceso. Nuestra ofensiva, de entrada, será respetada”.

ADRIÁN GONZÁLEZ, que será la primera base titular. El mejor bateador del momento en México, Jesse Castillo, será el designado, la experiencia de Ismael Salas y otros que están por llegar, redondearan la base, apunto el popular “matador”. Para recordar, González, es el segundo mexicano en conectar más jonrones en las mayores con 317, atrás de Vinicio Castilla que colecciono 320.

SOBRE LA áspera relación que tiene con la afición de Jalisco, por la rivalidad y comentarios que lastimaron en invierno, dijo, que sabe que están molestos, pero nunca tuvo intención de dañar a nadie. Fueron momentos de euforia, pero los recuperara con triunfos. Sobre este nuevo uniforme, expuso que siempre ha defendido los colores guindas durante 18 años, como jugador y manager, le siente bien portar el de rayas de Guadalajara y pretende que sea triunfadora como la de Tomateros, con quienes ya piensa en el tricampeonato y el de la Serie del Caribe en Dominicana en 2022.

DEL MATERIAL extranjero, los planes son adquirir un primer bat y le interesa Rico Noel, por su calidad y que se adapta a su estilo de juego. Buscan un cañonero para el lugar de honor en el line-up, que puede ser jugador de cuadro, dos abridores, un preparador y otro cerrador. Sobre el rol que tendrán Titan González y Castillo, sentenció que Adrián será el titular de primera base, su experiencia de guante de oro en grandes ligas, responden por él. Castillo, el tolete más rentable del momento en México, es el designado, pero habrá juegos que alternaran estas posiciones.

OTRA BUENA experiencia que tendrá al dirigir en LMB, conocer más a fondo a todos los peloteros y sacar mejor provecho a la hora de dirigir en la LMP.

OTROS BRAZOS que se integran, son Alejandro Chávez y Marcos Carrillo. Benjamín, ya se encuentra en Guadalajara, preparando la pretemporada que abre el próximo lunes. Se espera que no haya complicaciones para utilizar el Estadio Panamericano para la temporada.

FINALMENTE dijo que está emocionado para disfrutar con Mariachis cada triunfo y que la afición arrope esta nueva organización en el beisbol nacional. “Salúdame a la afición guinda”, fue la despedida del tijuanense.