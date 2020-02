México, ignorado con sede para Clásico Mundial 2021

CUANDO TODO parecía indicar que nuestro país cumplía con las condiciones para albergar de nuevo una eliminatoria del Clásico Mundial de Beisbol, todo se vino abajo. Los dirigentes de este evento, el más importante del beisbol profesional de naciones, dejó a los latinos sin esta fiesta. A México y Puerto Rico, que estaban ilusionados para organizar esta fiesta, los batearon, y feo. Se hablaba de que Guadalajara repetiría, y, a pesar de su experiencia en la edición anterior, queda out.

MIENTRAS TANTO, Miami se llevo prácticamente todo el pastel. El Marlins Park, que controla Dereck Jeter, será sede de una eliminatoria de primera ronda, dos juegos de cuartos de final, semifinales y la gran final. El Clásico Mundial, aprobado por Grandes Ligas, extenderá redes para 2021, en Taiwan, Phoenix y Japón, que por quinta ocasión atenderá esta justa, que será del 9 al 23 de marzo entrante.

LOS 16 EQUIPOS de la cuarta edición están asegurados. Aquí la lista: Australia, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Cuba, China, Dominicana, Israel, Italia, Japón, México, Países Bajos, Puerto Rico, Taiwán y Venezuela. Para esta quinta edición, el CMB agregará a cuatro equipos, para sumar veinte, distribuidos en cuatro grupos de cinco. Hay doce aspirantes: Brasil, República Checa, Alemania, España, Filipinas, Francia, Gran Bretaña, Nicaragua, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá y Sudáfrica.

EL NUEVO COMITÉ elector del Salón de la Fama del Beisbol Profesional Mexicano avaló la primera criba, de cara a la primera inducción del nuevo recinto en el Parque Fundidora de Monterrey. Como es costumbre, la elección de los 54 integrantes de este panel no dejó conforme a más de alguno. Se presagiaba que los ex Grandes Ligas encabezarían preferencias, pero no. Hubo otros aztecas, sin experiencia en las Mayores, que dejaron en el camino a otros famosos y, por ende, favoritos.

POR EXPERIENCIA propia, y como miembro de estos cronistas a nivel nacional, aseguro que esto nunca cambiará. Siempre habrá resentidos. Por lo pronto, los que han superado el primer filtro como candidatos son: Matías Carrillo, con la mayor votación, 34; le siguen Isidro Márquez, 48; Vinicio Castilla, 43; José Luis “Borrego” Sandoval, 34; Eduardo Jiménez, 34; Luis Arredondo, 22; Erubiel Durazo, 22; Juan Manuel Palafox, 21; Roberto Vizcarra, 21; y Cecilio Ruiz, 18.

QUEDAN AL MARGEN figuras de la talla de Juan Gabriel Castro, Benjamín Gil, Jorge Campillo, Élmer Dessens, Ismael Valdez, José Silva y Antonio Osuna. Otra carta fuerte de los aztecas sin respaldo fue Juan Carlos Canizález. Toño de Valdez, cronista de Televisa, es el presidente del Comité Elector de este recinto sagrado, cuya ceremonia será en julio próximo

EL PRIMER castigo para José Altuve, señalado como principal implicado en el robo de señales con Astros de Houston, ya tuvo efecto. En su presentación en pretemporada contra Detroit, lo abuchearon y pelotearon. Algunos jugadores molestos con la organización de Houston han insinuado que los bolazos serían venganzas. Se enrarece el ambiente en la Liga de la Toronja en Florida.